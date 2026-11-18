Espectáculos

¡Aja, mi gente! Nos llegó el runrún desde los pasillos de Venevisión, y la cosa está candela: se dice que Julio Iglesias, exgerente de Variedades del canal, fue impuesto para encargarse de la producción de la noche final del Miss Venezuela 2026. Debería encargarse de ella del 28 de noviembre al 3 de diciembre, cuando la tarea ya está prácticamente lista.

El equipo, que ya tenía semanas currando en el espectáculo, anda molesto por esta imposición inesperada. Y es que el tal Julio Iglesias, según la gente, solo llegará a mandar más que un dinamo, y como ya tiene la mesa servida, se llevará los créditos sin mover un solo dedo. ¡Qué manguanga, no hay derecho!

Pero las tramoyas no terminan ahí. Desde las el mundo de la música, nos enteramos que el conocido músico dominicano Wilfrido Vargas acaba de perder una demanda de casi 30 años. La justicia de Santo Domingo reconoció a su colega Juan Valdez Ybet como el autor absoluto del tema “El baile del perrito”. Ahora, Wilfrido tendrá que soltar la friolera de 230 mil dólares por violación de derechos de autor.

Dicen que Vargas anda chillando por la decisión y ya ordenó a sus asesores legales que arreglen eso, porque no está dispuesto a pagar semejante “realero”. ¿Será que después de tanto tiempo peleando ahora le dio por hacerse el loco?