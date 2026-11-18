Espectáculos

¡Pura trayectoria! La actriz venezolana Shakti Maal está celebrando por todo lo alto 21 años de carrera artística, un camino que demuestra que en esta industria de cambios ella sabe cómo reinventarse sin perder la chispa. ¡De las que no se quedan quietas, pues!

Desde que era una carajita, a los ocho años, ya estaba metida de cabeza en el ruedo. Su debut profesional fue en el musical El violinista sobre el tejado (2005), dirigido por Michel Hausmann en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Y no es de extrañar, pues trae el arte en la sangre. Es nieta de Lily Álvarez Sierra, reconocida figura del teatro venezolano, así que con ese ADN, obviamente el escenario la llamaba a gritos desde chiquita. ¡Pura herencia artística!

Su camino la ha llevado de las tablas al cine, la tele y ahora, más que nunca, las plataformas digitales, porque si algo tiene esta chama es que no se limita a un solo formato. Ha participado en producciones como Escándalos (2014) y Cumbres borrascosas (2019). Y ni hablar de la gran pantalla, donde la rompió con Jezabel (2022) de Hernán Jabes y Simón (2023) de Diego Vicentini, película nominada a los Premios Goya. ¡Un orgullo nacional!

De pana, su papel como Cacá en Jezabel fue un palo que la llevó a la cima, tanto que se llevó dos premios a Mejor Actriz de Reparto en el Festival del Cine Venezolano y los Premios Soto. ¡Meritoria de cabo a rabo!

Tras emigrar de Venezuela, continuó su formación en la Escuela Nacional de Cine de Colombia. Después se estableció en Estados Unidos, donde su experiencia artística la impulsó a desarrollar sus propios proyectos.

Aquí es donde la cosa se pone aún más chévere y nos demostró su lado más creativo. Junto a su esposo, el también talentoso actor Eliu Ramos, se inventaron La pareja más aburrida del mundo. Una serie de sketches de comedia que, con situaciones súper cotidianas de pareja que nos hacen sentir identificados, ¡ha conquistado a cientos de miles de espectadores de espectadores y se ha ganado el cariño de los venezolanos dentro y fuera del país.

El proyecto ha llevado la comedia de situación a las plataformas digitales, ampliando su trayectoria como actriz y creadora audiovisual. Así que, desde Miami, entre seguir dándole vida a La pareja más aburrida del mundo y nuevos proyectos, Shakti Maal sigue con la misma misión y propósito que la llevó a los escenarios desde niña: interpretar personajes, contar historias y explorar cada rincón de este universo artístico sin limitarse a un medio o formato. ¡Eso es tener las cosas claras!

Con 21 años en el ruedo y más proyectos en camino, ¿quién dijo que el arte tenía fecha de vencimiento? ¡Larga vida a los artistas que se reinventan siempre!