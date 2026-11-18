Famosos

Maya Berry Spear, la hija de la recordada actriz venezolana Mónica Spear y del empresario Thomas Henry Berry, celebró sus 18 años el pasado 10 de noviembre. Para marcar esta fecha tan especial, Daniela Bueno, su madre adoptiva, compartió una declaración familiar que nos dejó el corazón chiquitico.

La actriz usó sus redes para publicar varias fotos junto a Maya, acompañándolas con una carta súper personal. En ella, Daniela recordó cómo arrancó su historia como madre e hija, destacando un momento clave cuando Maya tenía 13 años. ¿Se imaginan?

Cuando una pregunta lo cambió todo

Daniela contó que en esa conversación, Maya le preguntó si podía llamarla mamá. Obvio que Daniela aceptó, pero con honestidad, le confesó que no sabía cómo asumir ese rol. La respuesta de la adolescente fue el mejor plot twist de la vida: “Tranquila, yo tampoco sé ser hija”. ¡Qué madurez! Esa frase, sin duda, abrió el camino para una relación que ambas tuvieron que construir con paciencia, pasito a pasito.

Para Bueno, la experiencia de convertirse en madre ha tenido sus momentos complicados, como la vida misma, pero también ha sido de las etapas más gratificantes. ¡Totalmente comprensible!

Un amor incondicional y sin condiciones

En su carta, Daniela hasta se tomó el tiempo para pedirle perdón por las veces que, como cualquier mamá, se ha equivocado y no ha sabido hacer las cosas de la mejor manera. Pero dejó claro que, a pesar de las dificultades, nunca ha dejado de intentar cuidarla y acompañarla. Un amor incondicional, ¿verdad?

Además, Daniela expresó un deseo profundo: que Maya tenga toda la libertad para tomar sus propias decisiones, defender lo que cree y descubrir quién quiere ser, sin sentirse atada por las expectativas de nadie más. ¡Así se habla!

Honrando el pasado

Uno de los momentos más significativos de la dedicatoria fue cuando Daniela mencionó a Mónica Spear y Thomas Henry Berry, los padres biológicos de Maya. La actriz reconoció que en la historia de la joven están presentes todas las personas que la han querido y acompañado. También agradeció la oportunidad de ser parte de ese círculo familiar, demostrando una madurez emocional admirable.

Recordemos que Maya tenía cinco años cuando sus padres fueron asesinados el 6 de enero de 2014, durante un asalto en la autopista Puerto Cabello-Valencia, en el estado Carabobo. La niña también resultó herida en ese hecho tan trágico. Después de estar bajo el cuidado de sus abuelos maternos, en agosto de 2022 fue adoptada legalmente por su tío Ricardo Spear, hermano de Mónica, y su esposa Daniela Bueno.

Al cerrar su carta, Daniela reafirmó que volvería a elegir el mismo camino junto a Maya, con todo lo vivido y aprendido. “Felices 18, hija mía. Qué bendición poder verte vivir. Te amo absolutamente”, escribió. Demasiado emotivo, ¿no creen?