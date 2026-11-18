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El diamante oriental se vistió de gala el domingo para rendirle honores a Tomás “Tomasito” Pérez, a quien Caribes de Anzoátegui le retiró el número “9” para consagrar su trayectoria dorada en la pelota venezolana. Un momento que erizó la piel a más de uno en el Alfonso “Chico Carrasquel”.

“Tomasito” no es un jugador cualquiera, es una leyenda. Jugó 24 temporadas en la LVBP y forma parte de ese selecto grupo de apenas diez peloteros que superan los mil indiscutibles, ¡con 1.010 incogibles de por vida! Además, lo hizo con la camiseta de la “Tribu” durante seis campañas, despidiéndose justamente con ellos en la zafra 2014/2015. ¡Qué manera de cerrar un ciclo!

Este homenaje fue aún más emotivo porque Pérez, quien actualmente es coach de Cardenales de Lara (un equipo de béisbol de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional), pudo vivirlo en el cierre de la serie de fin de semana. No solo recibió una camisa oriental en un cuadro, sino que también fue admirado por los jugadores de ambos equipos, que se tomaron fotos con él en ese momento tan especial. Cada aplauso desde las gradas del “Chico” Carrasquel dejó claro que su huella es inolvidable.

Sin duda, un gesto tremendo de Caribes para un grande del béisbol. ¿Quién será el próximo en colgar su número en el estadio?