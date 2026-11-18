Espectáculos

¡Atención, fanaticada! Paulo Dybala, el astro argentino del fútbol, acaba de cumplir 33 años y, obvio, lo celebró como es: rodeado de puro amor. No esperen un mega rumbón de esos que explotan las redes; la “Joya” se fue por lo íntimo, un festejo con su gente más cercana: su mamá, los panas de siempre, su esposa Oriana Sabatini y hasta su hija. ¡Más familiar, imposible!

El mismísimo Paulo nos dio un adelanto de lo que fue la celebración a través de su Instagram. Compartió unas fotos donde se le ve más que feliz con la celebración y agradeció a todos por los mensajes de cariño. ¡Qué detallazo! Siempre es un gusto ver a los cracks con los pies bien puestos en la tierra.

Pero la cosa no paró ahí. Oriana Sabatini, que no se queda atrás cuando de demostrar amor se trata, también se lanzó con una publicación en sus redes que nos derritió a todos. Junto a varias imágenes de lo que parece un evento súper elegante –¡el glamour no faltó, pues!–, la actriz y escritora le dedicó un mensaje que es miel pura: le deseó que sienta bien cerquita el amor de todos los que lo quieren y que la vida lo siga encontrando con esa fuerza y paciencia que la inspira todos los días. ¡Aquí estamos nosotras, con el corazón chiquitico!

Y para rematar la faena, Oriana cerró su mensaje deseándole una nueva vuelta al sol de aprendizajes nuevos y firmó junto a Gia. ¡Ay, qué viva el amor y las familias bonitas! La respuesta de Paulo no se hizo esperar, claro: "Gracias mi vida. Te amo con todo mi corazón". Definitivamente, esta pareja es de las que nos hace creer en el amor verdadero, ¿o no? ¿Ustedes creen que hay chance de un amor así en la vida real?