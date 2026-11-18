Espectáculos

Imagínense esto: Madrid, sus calles icónicas, y de repente, ¡boom! Otro año más, la ciudad se transforma en un museo a cielo abierto con la novena edición de la Meninas Madrid Gallery. Pero, ¿saben qué fue lo más cool de este año? Que hubo una alianza con un sello venezolano que nos dejó con la boca abierta. Ni más ni menos que nuestro Edgar Ramírez, el actor que nos tiene acostumbrados a verlo brillar en las grandes ligas de Hollywood, se unió al joven, pero ya talentosísimo, artista visual e ilustrador Nicolas Pereira Méndez. Juntos, le dieron vida a una de esas esculturas que, de solo verla, sabes que está hecha con pura vibra.

La historia de cómo se dio este junte es la mejor parte. Los organizadores del evento invitaron directamente a Edgar. Él, como buen venezolano que siempre apoya lo nuestro, dijo que sí, que iba con todo su concepto creativo. Pero ojo, que puso una condición ¡y qué condición! Dijo que la ejecución plástica de la pieza tenía que estar en las manos de Pereira Méndez. ¡Eso es apostar por el talento emergente y de calidad!

El resultado de este trabajo en equipo es una obra que bautizaron como "Madre Perla", una escultura de 1,80 metros de altura. La propuesta artística arranca desde la "pureza" de una porcelana blanca inmaculada. Pero aquí viene lo bueno: la trabajaron con una técnica de pintura perlada que es una joya. Literalmente, sus tonalidades e irisaciones van cambiando, mutando, según cómo le pegue la luz del ambiente y el ángulo desde donde la mires. Es como si la Menina tuviera vida propia, ¡una verdadera ilusión óptica que te atrapa!

Y para que la cosa sea aún más emocionante, aquí va el chismecito que nos encanta: la conexión entre Edgar y Nicolas no es solo de trabajo. ¡Resulta que nuestro Edgar es el padrino de bautismo del joven ilustrador! Esa unión familiar, que es tan importante para nosotros, fue lo que impulsó y facilitó que esta colaboración tan brutal se diera en la capital española. ¡Así se construye familia y arte!

Con apenas diecinueve años, Nicolas está consolidando su carrera y su proyección internacional, nada más y nada menos que desde Berlín, donde actualmente cursa estudios. Esta experiencia en Madrid representó un reto técnico y una plataforma para que el talento de las nuevas generaciones de artistas venezolanos se vea y se luzca por toda Europa. ¡Qué orgullo ver a nuestra gente conquistando el mundo!

Pero esto no termina aquí, ¡ni de cerca! El impulso creativo de Nicolas no se queda solo en España. Él mismo ya confirmó que su próximo gran desafío lo trae de vuelta a nuestro país. Imagínense, en enero de dos mil veintisiete, lo tendremos participando en una exposición en la prestigiosa Galería de Arte Nacional (GAN) en Caracas. ¡Así que ya saben, a marcar esa fecha en el calendario! ¿Quién más está listo para ver de cerca todo lo que este talento criollo tiene para mostrar? ¡Venezuela en la casa!