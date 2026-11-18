Espectáculos

Nuestro ícono venezolano, José Luis Rodríguez, conocido como 'El Puma', nos dejó con la boca abierta en una entrevista con el reconocido presentador chileno Don Francisco. El hombre, con esa franqueza que lo caracteriza, soltó los detalles más íntimos sobre su fe y esos momentos cuando la vida le pasó factura, llevándolo a un punto donde casi no la cuenta.

El cantante, de 83 años y con esa vibra de quien ha visto de todo, confesó que ha tenido tres “nuevos nacimientos” en su vida, como si de un gato se tratara. El primero fue, obvio, el día que llegó al mundo, el 14 de enero de 1943. El segundo, a sus 33 años, cuando decidió meterse de lleno con la fe y acercarse a Cristo, dándole un giro a su camino. Y el tercero, el que nos dejó a todos sin aliento, fue en 2017, cuando recibió un doble trasplante de pulmón.

Desde ese momento, el intérprete del inmortal 'Pavo Real' asegura que ahora ve la vida con otros ojos, como un regalazo de Dios que nadie tiene garantizado. "Veo la vida diferente, veo la vida como un regalo de Dios. Nadie tiene garantizado el vivir", dijo, directo al grano. Y añadió que cada día es un regalo para él.

'El Puma' no se anda con chiquitas y dejó claro que está aprovechando cada segundo al máximo. Afirmó que vive esta etapa día a día, que no quiere darle descanso a su cuerpo y que quiere sacarle hasta la última gota de energía. Contó que su médico le dijo que eran dos pulmones bonitos.

Así que, mientras el cuerpo y esos pulmones nuevos se lo permitan, José Luis Rodríguez quiere seguir dándole a la música, como el gran artista que es. ¿Quién no querría seguir escuchando su voz y esa vitalidad que le sale por los poros? ¿Listos para ver qué otra jugada nos tiene este felino de la música?