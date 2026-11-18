Espectáculos

¡Qué noche la que se vivió el 16 de noviembre en Maracaibo! El mismísimo Nelson Velásquez llegó a la avenida 5 de Julio y, señores, la rompió. Miles de marabinos se congregaron frente a la tarima que dispuso la Alcaldía de Maracaibo, justo frente a Pdvsa La Estancia, para una dosis de vallenato puro que ni te cuento. ¿El resultado? Pura euforia y un coro gigante que hizo vibrar toda la capital zuliana.

Esto fue parte de la super celebración de los 60 años de la Feria Internacional de La Chinita, y Nelson Velásquez no se guardó nada. El hombre soltó una descarga de nostalgia y romanticismo que nos dejó a todos suspirando. Sus éxitos más grandes sonaron impecables y la gente los coreó desde el principio hasta el final. Un verdadero show de los que quedan pa' la historia, ¿o no?

Pero ojo, que Nelson no fue el único plato fuerte de esta "Feria Popular". La jornada arrancó desde las cuatro de la tarde, animada por los talentosísimos Dariana Alvarado y Henrys Silva, y lo mejor de todo: ¡gratis! Sí, así como lo lees, un espectáculo de talla internacional sin pagar ni un bolívar. Esto es lo que llamamos echar la casa por la ventana.

La cartelera musical fue de lujo, y había para todos los gustos. Si eres fan del vallenato, Penchy Castro y Rafa Pérez también se montaron. ¿Que te gusta el merengue? Pues agárrate, porque Sergio Vargas, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Zulinka y Miguel, y el mismísimo Magic Juan prendieron la rumba. Y por supuesto, nuestra gente no se podía quedar atrás: Omar Enrique, Omar Acedo, Xuxo, Aran, Los Sobraos, y las glorias gaiteras Cardenales del Éxito y VHG de Luis Escaray demostraron por qué somos la cuna del talento. ¡Pura candela en ese escenario!

Con todo este despliegue, Maracaibo demostró que su tradición ferial está más viva que nunca. Regalarle a propios y visitantes una noche llena de música, alegría y encuentro, respaldado por los panas de los distintos niveles de gobierno, eso es de aplaudir. Y la fiesta no paró ahí, ¡el martes 17 de noviembre, la fiesta continuó con el Gran Amanecer de Feria! ¿Quién dijo que en Maracaibo no saben parrandear?