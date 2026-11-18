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¡Atención, chamos! Desde Madrid, el artista plástico venezolano Antonio Azzato presentó una obra con un mensaje que nos llega al alma. Este martes, Azzato presentó su nueva escultura, la Menina “Resiliencia”, y no es cualquier pieza: es un homenaje directo a las víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, a sus familias y a la ciudadanía que ha enfrentado los efectos de la emergencia sísmica.

El pana Azzato la mostró a través de su Instagram oficial, y ahí mismo soltó una reflexión que cala hondo sobre el impacto de esos temblores en el país. "Hay heridas que el tiempo no borra. Hay grietas que permanecen abiertas, no solo para recordarnos lo vivido, sino también cuánto hemos sido capaces de superar", escribió el artista, dejándonos claro el sentir detrás de su obra.

Pero lo más brutal de esta Menina es que grita “Venezuela” por todos lados. Azzato se inspiró en los colores y las formas geométricas deconstruidas de nuestra arquitectura más icónica. ¿Se imaginan? Tiene referencias visuales directas al Metro de Caracas y al mismísimo Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. ¡Eso sí que es un sello criollo con clase!

El centro de la escultura es una grieta profunda que la atraviesa de lado a lado, y de ella, ¡pum!, emergen unos destellos de luz dorada. Azzato mismo explicó que esa fisura es la memoria colectiva, la que nos recuerda las lecciones aprendidas para no caer en los mismos errores. Y la luz, bueno, esa es la esperanza, los nuevos comienzos y la capacidad de hallar un rumbo en medio de la adversidad.

Durante la presentación, el escultor fue enfático: la fuerza de Venezuela está en su gente, en esa determinación de reconstruir, de echar pa'lante, sea aquí o donde sea. "La verdadera riqueza de Venezuela es su gente. Su generosidad, su alegría y esa capacidad de reinventarse sin perder la esperanza, esté donde esté", aseguró. En fin, esta obra es una invitación clara a mirar las heridas de frente para construir un futuro que valga la pena.

¿Qué les parece este brutal mensaje de Azzato con sabor a Metro y aeropuerto?