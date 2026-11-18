Famosos

¡Imagínense la escena! Hilda Abrahamz, nuestra respetada actriz y exreina de belleza venezolana, se encontró con un mensaje en redes sociales que la dejó bien molesta. Una usuaria, escondida detrás de un perfil sin foto – ¡qué sorpresa! –, se atrevió a escribirle una crítica dura, diciéndole que ya basta de “romantizar la vejez” y que debía darle paso a las nuevas generaciones. Y como si fuera poco, remató con un “Te tocará soportar”.

Pero Hilda no es de las que se queda callada. Le respondió sin filtros, con la seriedad y la fuerza que la caracterizan, dejando claro que el que tenga oídos que oiga. La actriz fue directa al grano: la experiencia no caduca, el talento no tiene edad y una trayectoria como la suya, forjada a pulso durante décadas, no se borra así como así con la llegada de caras nuevas. ¡Un aplauso de pie para ella!

Ella no es una improvisada. Lleva décadas brillando no solo en la televisión, sino también en el cine y el teatro venezolano. ¿O es que a alguien se le olvida su emblemático personaje de Maniña Yerichana en “Kaina” o su participación en la galardonada película “Azul y no tan rosa”? Hilda subrayó que jamás se apartará de su lugar como artista nacional, un espacio que se ganó trabajando. Según dijo, no le quita el puesto a nadie, pero tampoco va a entregar el suyo, porque su lugar se lo ganó trabajando.

Además, nuestra Hilda no se anda con chiquitas. Dejó claro que ella ha trabajado demasiado para consagrarse como una de las grandes figuras del país. Y ojo, que en el mundo de la actuación y el entretenimiento, hay espacio para todos los que tengan ganas y talento. No es una competencia de quién saca a quién, sino de coexistir y sumar. ¿Será que a algunos se les olvida que la variedad es la sal de la vida?

El video donde Hilda hizo frente a este comentario desató una ola de apoyo masiva. Colegas y amigos del espectáculo nacional como Diosa Canales, Amanda Gutiérrez, Raúl González e Ivette Domínguez, no dudaron en aplaudirle y respaldarla. Es que no es la primera vez que la actriz tiene que salir a responder este tipo de cuestionamientos sobre su edad y su extensa carrera artística.

¿Será que a la gente le cuesta entender que la experiencia es un grado y el talento no tiene fecha de expiración?