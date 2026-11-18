Famosos

La presencia musical venezolana va con todo en uno de los lanzamientos más esperados del mundo gamer. Arca, nuestra propia Alejandra Ghersi, figura en la lista de canciones de “Grand Theft Auto VI: The Album”, el disco que acompañará a la nueva entrega de Rockstar Games. Esto es tremenda noticia y un orgullo.

El nombre de nuestra artista aparece nada más y nada menos que en la pista 26, el lado C del vinilo, con el tema “Sandunguea”. La bomba explotó el pasado sábado 14 de noviembre, cuando un video de 17 segundos se hizo viral en X mostrando la contraportada de una edición doble del disco. Aunque la filtración no tiene confirmación oficial de Rockstar Games ni de Atlantic Records, ya nos da una probadita del repertorio que nos espera. Y sí, Arca está ahí dándolo todo.

Pero ojo, que nuestra paisana no es la única estrella latina en esta selección musical. La lista filtrada también trae a Rauw Alejandro, Jhayco, Fuerza Regida y Camila Cabello. También se suman Kali Uchis junto a Helado Negro, Omar Apollo y los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, que comparten tema con PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy. Puros pesos pesados, ¡qué nivel!

Según lo que anunciaron Rockstar y Atlantic Records el pasado 17 de septiembre, el álbum tendrá un total de 34 canciones originales. Para ese entonces soltaron seis sencillos y el resto del repertorio lo mantuvieron bajo siete llaves, pero ya sabemos que “Sandunguea” viene con sabor venezolano.

Esta no es la primera vez que Arca se codea con el universo de GTA. En diciembre de 2021, ella misma fue la copresentadora, junto a Rosalía, de la emisora Motomami Los Santos, que se incluyó en GTA Online con la actualización The Contract. En esa estación ya sonaron temas suyos, uno de ellos junto a la cantante española. Con razón la buscan, ¡la muchacha es puro talento!

El Grand Theft Auto VI está pautado para el jueves 19 de noviembre de 2026, es decir, ¡mañana mismo!, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ese mismo día, el álbum aterrizará en las plataformas digitales, y las ediciones físicas en CD y vinilo empezarán a distribuirse el 20 de noviembre, es decir, pasado mañana. Preparen esos audífonos, ¿o es que van a dejar que el juego se escuche sin el toque de Arca?