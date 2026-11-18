Famosos

¡Agárrense fuerte porque el Festival Círculo Escénico está cumpliendo una década y, de pana, que se han botado! Este evento, que ya se consolidó como uno de los encuentros de artes escénicas de vanguardia en Venezuela, llega con su décima edición del 20 de noviembre al 6 de diciembre, prometiendo dejar a más de uno con la boca abierta.

La noticia más fresca y picante de este año es la movida de la Sede Central de Caracas. Este año la vaina se mudó para un galpón industrial que fue recuperado en la calle Mara de El Marqués, cerquita de la avenida República Dominicana. ¿Te imaginas? Hierro, concreto y una vibra súper diferente para ver arte. Esto es romper los esquemas de verdad, porque la idea es desbordar los límites del escenario tradicional, transformando este antiguo galpón en un complejo artístico listo para puestas en escena multidisciplinarias, exposiciones y hasta masterclass. ¡Eso es tener visión, mi gente!

Pero no todo es show y rumba, también hay pa' aprender. El festival mantiene su compromiso con la formación, ofreciendo talleres y residencias de creación. ¿Quiénes los dirigen? Nada más y nada menos que creadores y docentes reconocidos, en ambas sedes (Caracas y Maracaibo). Los temas son variados, desde la exploración física y la teoría de la actuación hasta el diseño de vestuario y cómo presentar tus proyectos en otros festivales. ¡Una oportunidad de oro si te gusta este mundillo!

Si te picó el gusanillo y quieres anotarte, es súper fácil. La inscripción a los talleres es a través de su página web, www.circuloescenico.org, y el costo es de 15 dólares. ¡Más accesible imposible para tremenda experiencia!

¿Así o más original? ¡Este Círculo Escénico no se anda con cuentos y siempre busca sorprender!