Espectáculos

El martes 17 de noviembre, el estudio de Es mi sueño en eltrece se puso candela cuando José Luis "El Puma" Rodríguez interrumpió sin pensarlo dos veces a Joaquín Levinton, líder de Turf y su compañero en el jurado. La cosa se prendió después de que una pareja de participantes terminara su actuación y las opiniones de estos dos titanes de la música chocaran de frente, ¡radicalmente opuestas, como agua y aceite!

Levinton había soltado, de la manera más frontal, que la presentación le pareció un poco sobreactuada y desequilibrada, dejando claro que su crítica buscaba ser incisiva con la performance. Pero esas palabras no le cayeron nada bien al "Puma", quien sacó las garras de inmediato para defender a los concursantes y, sin miramientos, descalificar la opinión de su colega. "Mentira, mentira. Espectacular lo que hicieron", lanzó el cantante venezolano, y pidió a los concursantes que volvieran a hacer lo mismo exactamente igual.

La tensión siguió subiendo cuando Rodríguez cuestionó directamente el puntaje que Levinton le había puesto a la pareja. Pero el líder de Turf se mantuvo firme en su postura, argumentando sus razones sobre la intensidad y el equilibrio que, según él, debía tener la performance. Ante la pregunta directa del "Puma" sobre por qué había puesto esa calificación, Levinton respondió que se basaba en lo que estaba diciendo.

Esta fuerte discrepancia entre ambos jurados creó un momento de incomodidad que se sentía en cada rincón del set. Mientras la tensión subía como la espuma, Abel Pintos, el otro miembro del jurado, intentó, de la manera más diplomática posible, mediar entre sus compañeros. Él hizo una reflexión muy sensata sobre cómo las opiniones artísticas son super subjetivas y pueden variar muchísimo de persona a persona. Incluso relató experiencias propias donde un mismo show recibió críticas opuestas.

Pero el "Puma" todavía tenía una bala en la recámara. Lejos de dar por terminada la controversia, el venezolano, soltó una frase popular que buscaba resumir su punto de vista y que descolocó momentáneamente a Levinton: "Alábete el extraño y no tu boca". El "Puma" explicó que se refería a dejar que sean otros quienes reconozcan el mérito, y no uno mismo.

Aunque el ambiente seguía algo tenso, las intervenciones de Abel Pintos, con humor, ayudaron a descomprimir la situación. Finalmente, Levinton, apelando a su sentido del humor habitual, le dio un cierre jocoso y desenfadado al enfrentamiento, invitando a su colega a seguir con la dinámica del programa en un tono mucho más relajado. ¿Será que estos dos necesitan un café bien cargado para reconciliarse o se viene otra ronda de tensión en el próximo programa? ¡Ese chisme no nos lo perdemos por nada!