Espectáculos

La Organización Miss Venezuela movió el avispero anoche, este jueves 19 de noviembre, y eligió a sus nuevas soberanas para los concursos internacionales. La corona de Miss Venezuela Mundo 2026 se la llevó la candidata de Falcón, Sofía Pascuzzo. Junto a ella, Delia Santander, de Táchira, fue designada Miss Internacional, y Emiliana Carvallo, de Carabobo, como Miss Supranational. La gala fue en el Estudio 1 de Venevisión, en Caracas, ¡y la emoción se sintió!

Sofía Pascuzzo, que es de Caracas, tiene veinticinco años y está estudiando medicina, no es ninguna novata en esto de la competencia. ¡Atención! Ella fue parte de la selección nacional de natación en aguas abiertas y hasta ganó el Paso a Nado de los ríos Orinoco y Caroní en 2019. ¡Eso sí que es temple, aquí no se viene a jugar carrito!

El evento, que estuvo animado por Isabella Rodríguez, Miss Venezuela 2018, y Leo Aldana, nos mantuvo pegados al asiento. Las veinticinco participantes desfilaron en traje de baño y luego con esos vestidazos de gala que nos dejan pensando si hay esperanza para el resto de los mortales. Después, la lista se redujo a siete finalistas. Entre ellas, nuestra Oriana Nava, de Zulia, junto a las representantes de La Guaira, Aragua, Carabobo, Táchira, Falcón y Miranda. El jurado, que tenía a nombres conocidos como Osmariel Villalobos, Miss Venezuela Tierra 2011 y Miss Earth Water 2012, e Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023, la periodista Endrina Yépez, Juan Carlos Da Silva, Mister Supranacional Venezuela 2026, y la publicista María Angélica Rodríguez, tuvo una tarea fuerte para su decisión final.

Para el Miss Venezuela Mundo, solo se consideró a diez aspirantes, siguiendo los requisitos de la franquicia. El resto de las candidatas se disputaron las otras coronas. ¡Y claro, Valeria Di Martino (Miss Venezuela Internacional) no pudo estar porque está en Japón concursando!

La noche no solo fue de misses, también hubo música y baile. El zuliano Luis Fernando Borjas puso la rumba, y el puertorriqueño Moa Rivera le dio su toque. La apertura con Vaselina El Musical, inspirada en la película de 1978 con John Travolta y Olivia Newton-John, nos dio ese aire retro que nos encanta. La sucesora de Clara Vegas Goetz, quien se encuentra en Puerto Rico compitiendo por la corona de Miss Universo, será escogida el 3 de diciembre en el Miss Universe Venezuela, ¡y lo va a animar nuestra Maite Delgado! ¿Están listos para otra noche de coronas y suspenso?