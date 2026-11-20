Espectáculos

Ricardo Montaner volvió a conquistar la Arena Monterrey el 18 de noviembre de 2026, pero esta vez, la cosa fue mucho más allá de un concierto normal. El cantautor venezolano convirtió el espacio en un santuario para los enamorados, y de paso, nos regaló un cierre de gira digno de película. Fue la presentación número 60 de su aclamado El Último Regreso Tour y, ¡agárrense!, la última que dará en todo el 2026. ¡Un momento histórico que quedará grabado en la memoria de muchos!

El gran cierre de gira

Montaner, ese maestro indiscutible que nos ha regalado himnos al amor por décadas, regresó a Monterrey apenas siete meses después de su última visita. Pero esta vez, la ciudad regia tenía un significado especialísimo, siendo el escenario final de su recorrido por este año. A las nueve y 38 de la noche, el ídolo apareció imponente, acompañado por 12 músicos que sonaban de lujo y tres coristas que le daban el toque perfecto. Arrancó con Yo que te amé y siguió con Será, A dónde va el amor, Castillo azul, El poder de tu amor y La cima del cielo. Desde el primer acorde, ya sabíamos que sería una noche de esas para desgañitarse cantando con el corazón en la mano y desenterrar recuerdos que creíamos olvidados.

El momento más emotivo, sin duda, llegó con El último regreso, la canción que le da nombre a su gira. Fue la excusa perfecta para que Montaner se tomara un respiro y hablara directo al corazón de sus seguidores, una interacción que sus fans siempre valoran. Visiblemente conmovido, confesó que este show era muchísimo más que una fecha cualquiera en su agenda apretadísima. Era el broche de oro a un tour monumental que lo llevó por toda Iberoamérica y hasta por algunas ciudades europeas, dejando una estela de romanticismo a su paso.

Montaner dijo que pensaba regalarles toda su alma y dejársela allí, en un concierto que para él era mucho más que especial. También habló de su intención de transmitir luz a través de la música y de cómo, antes de salir, le pidió a Dios las palabras justas para conectar con su audiencia. Y mira que la gente respondió con creces, acompañándolo en cada interpretación como si fueran un coro gigante, coreando cada letra con fervor.

Un viaje por sus clásicos infaltables

La velada continuó como un paseo inolvidable por ese ADN romántico que solo Montaner tiene y que lo hace único. Nos preparó un popurrí de baladas para que nadie se quedara sin suspirar, juntando pedacitos de Solo con un beso, La mujer de mi vida, Ojos negros, Yo sin ti, Yo puedo hacer, Convénceme, Resumiendo y Quisiera. Si no te sabías al menos la mitad de esas, ¡es que no viviste la adolescencia a plenitud! ¡Temazos que son parte indispensable de la banda sonora de varias generaciones y que aún hoy nos ponen la piel de gallina!

De baladas, dramas y rumba inesperada

Pero como el amor también tiene sus dramas y desamores, llegó otro popurrí, esta vez más movido, para ponerle picante a la noche y sacudir un poco la melancolía. Sonaron No me entregues tu amor, Corazón fracturado, Necesito de ti y La chica del ascensor. Justo cuando pensábamos que la cosa no podía mejorar o que el ritmo seguiría por ahí, el venezolano cambió el chip por completo con una intro a ritmo de conga. ¡Y la Arena Monterrey se prendió con La conga de una manera que nadie esperaba! La gente dejó los suspiros a un lado para lanzarse a la pista improvisada, demostrando que Montaner también sabe cómo armar la rumba. Si él te pone a bailar con una conga, es que tiene un poder sobre el escenario que no es de este mundo.

Y como para que nadie se quejara de que no lo tuvo cerca, Montaner, que no es nada bobo, se bajó del escenario para saludar a la gente. ¡Imagínense el revuelo y la euforia! Todos queriendo la foto del recuerdo, el autógrafo, o simplemente tenerlo cerquita para luego chismear con los panas que lo vieron de frente. ¡Eso sí que es botarse con el público, dándolo todo hasta el último momento!

La despedida que nunca es el final

Después de poner a bailar a todo el mundo, la atmósfera regresó al romanticismo puro con Bésame y Me va a extrañar. Dos clásicos inmortales que nos devolvieron a ese Montaner melancólico que tanto nos gusta y que te hacen recordar hasta el amor que no has tenido, o el que todavía esperas. Y cuando ya creíamos que la noche llegaba a su fin definitivo, y tocaba irnos con el corazón calentito de tanto sentimiento, Montaner hizo una primera despedida. Pero claro, como buen showman y consentidor de sus fans que es, esa despedida se convirtió en una excusa más para seguir deleitando a su gente con un poco más de magia. ¿Quién se atreve a dejar ir a Montaner a la primera cuando él está dispuesto a regalar un extra? ¡Nadie, obvio! ¿Ya sabes qué vas a hacer con tu vida hasta el próximo concierto?