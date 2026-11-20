Famosos

¡Prepárense, que Servando y Florentino lo hicieron de nuevo! En un mundo donde parece que los caballeros están más en peligro de extinción que los dinosaurios, los hermanos Primera se unieron al mismísimo Gilberto Santa Rosa, también conocido como El Caballero de la Salsa, para lanzar “Caballero”, su nuevo sencillo promocional.

Esta joyita musical es el segundo adelanto de su próximo álbum, “Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B)”. Y seamos honestos, si la canción se llama “Caballero”, ¿quién mejor que el puertorriqueño, una figura icónica de la salsa que lleva ese apodo con orgullo desde hace décadas, para ponerle la voz? Es un encuentro de altura que celebra esa forma de conquistar que, aunque algunos la vean como de otra época, sigue siendo la que nos derrite: puro romanticismo, detalles, respeto y una elegancia que se muestra más con acciones que con palabrerías.

La producción musical de “Caballero” estuvo a cargo de Yasmil Marrufo, y la verdad es que se siente esa conexión especial entre estos tres artistas. Todos comparten esa pasión salsera y una manera de interpretar las canciones donde el sentimiento siempre se roba el show. Antes de este temazo, ya nos habían puesto a bailar con “K-Bron”, el primer promocional de “Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B)”, que marcó el regreso de su alianza histórica con el productor Sergio George, responsable de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

Este lanzamiento de “Caballero” no llega solo, ¡para nada! Coincide con un momento estelar para Servando y Florentino, que acaban de culminar su gira por España. Ocho conciertos en diez días y tres <i>sold outs</i> en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia, como parte de su “Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour 2026”. Después de regresar a los escenarios y presentar su primer álbum de estudio en quince años, los hermanos siguen pisando fuerte, celebrando sus raíces salseras y colaborando con los grandes que han marcado su historia. ¿Quién dijo que el romanticismo pasó de moda?