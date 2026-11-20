Espectáculos

Nuestra Aída Yéspica, una barquisimetana nacida un 15 de julio de 1982, siempre ha dado de qué hablar. En 2002 se presentó a Miss Venezuela.

Después de su paso por el certamen nacional, la modelo se fue de cabeza al mundo de los realities. ¿Quién no se acuerda de su aventura en 'Supervivientes'?

Y no solo participó, ¡quedó en el top! Aída Yéspica se llevó la cuarta posición en la edición de Telecinco 'Supervivientes: perdidos en el Caribe'. ¡Eso sí que es tener aguante y chispa para el drama televisivo!

Parece que la atención en el mundo del espectáculo puede ser bien volátil, ¿o no? En la gala de los Grammy Latino de 2013, los espectaculares escotes de la alfombra roja quitaron protagonismo a los artistas galardonados.

Con esa trayectoria, ¿a qué otro reality crees que Aída Yéspica se atrevería a entrar?