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Prepárense para una dosis de pura fantasía porque “El circo más invisible del mundo”, dirigido por Ludwig Pineda, aterriza en el Teatro Luis Peraza del Centro de Formación Taller Experimental de Teatro (TET) en Caracas. Este espectáculo tan particular promete llenar el escenario de juegos, risas y muchísima imaginación, demostrando que para la magia no hacen falta grandes trucos, solo creatividad a millón.

El show está pautado para el 21 y 22 de noviembre, a las cuatro de la tarde. No es un circo cualquiera, ¡pa' que sepas! Es una experiencia donde los sueños y la inventiva son los verdaderos protagonistas. Los personajes llegan en un equipaje de colores que, como dicen, solo los más creativos podrán percibir, y es que en este circo, tal como en el teatro, lo esencial se siente más allá de lo que se ve.

Un viaje que se ve con el corazón

Desde el principio, el maestro de ceremonias, interpretado por Boris Paredes, nos introduce en esta aventura frente a una carpa sencilla, hecha con tela colorida y puro aire. ¡Imagínate la vibra! Él mismo nos cuenta que estos personajes han recorrido el mundo entero, desde el desierto hasta Júpiter —¡donde se trajeron una luna prestada, qué nivel!—, pasando por la India y, por supuesto, por varias comunidades en La Guaira y Caracas, llevando su universo de fantasía a grandes y pequeños.

Aquí el público no es solo espectador, ¡es parte del beta! A través de dinámicas y juegos, la magia se enciende revelando eso invisible que nos conmueve y nos hace conectar. Como bien explica Jariana Armas, actriz encargada del remontaje junto con Dixon Dacosta: “Lo invisible tiene que ver más con cada uno que con algo que hayamos elaborado”. Es como que cada quien le pone su propio toque mágico a lo que ve, ¿me entiendes?

Los personajes que nos harán reír y soñar

Con un elenco completamente nuevo para este 2026, el show viene con una banda sonora brutal donde Mario Becerra le da con todo a la guitarra y Boris Paredes nos deleita con el violín; la música es casi un personaje más. Y agárrense porque los artistas están que se la comieron:

Dora la domadora: Jariana Armas nos demuestra su talento pidiéndoles trucos a sus animales. ¡Y entre ellos está Dominique, la jirafa, interpretada por Dixon Dacosta, montada en sus largos zancos que hace reír a todo el mundo con sus ocurrencias!

La Princesa Amaterasu: Bárbara Acevedo nos conquista con una ternura que derrite.

Tantasa Pamata, la mentalista: Larisa González le enseña a su asistente, Mastranta Pangola (Oriana Chirinos), a concentrarse para leer mentes. ¡Un número que se sumó después a esta obra maestra de los años noventa!

Federica Felina: Sara Valero Zelwer es la directora de cine que nos enseña que cualquiera puede ser parte de la movida teatral.

Tuturo Poporo, la Enana: Sara Azócar nos deja boquiabiertos con su acto de funambulismo.

El hombre bala: ¡Sí, el mismísimo hombre bala volando por los aires! ¡Puro talento!

Un regreso cargado de significado

Este circo es una leyenda. Surgió a finales de los noventa e inicios del 2000, llevando juegos y dinámicas a comunidades en La Guaira, Caracas, Boconó, Uricao y otras zonas del oriente del país. ¡Estamos hablando de más de 20 años de historia! Jariana Armas, por ejemplo, se unió en la temporada 2006-2007, y para ese entonces, la pieza ya era un clásico, siendo la obra más presentada en la trayectoria del Centro TET.

Después de presentarse por última vez en 2015, el regreso en este 2026 tiene una razón de peso. Volvió luego del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. Ante la contingencia, los miembros del Centro TET se lanzaron a apoyar a las comunidades más afectadas de La Guaira, ofreciendo talleres y encuentros de apoyo. Fue ahí que, en conversaciones con la organización humanitaria HEKS/EPER, surgió la idea de desempolvar la carpa del circo para llevar un poco de esperanza y diversión a quienes más lo necesitaban.

Para Dixon Dacosta, que ha estado desde el inicio, este retorno con un elenco de actores formados en el Centro TET es maravilloso, porque siente la misma gracia y esencia que al principio. La idea es justamente esa: llevar un circo increíble e imaginario a quienes más lo necesiten. Para Jariana Armas, lo invisible puede significar algo distinto para cada persona: puede conmover, hacer reír, recordar una experiencia hermosa de la niñez o ayudar a reconectarse con la propia sensibilidad.

Con un costo de entrada de solo seis dólares y los niños menores de dos años gratis, es la oportunidad perfecta para reconectar con esa sensibilidad y dejarse llevar por la magia de lo invisible. ¿Te atreves a buscar lo que no se ve?