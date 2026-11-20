Famosos

¡Chama, agárrense que la familia de una exreina de belleza venezolana sigue creciendo y nosotros estamos aquí para el chisme bueno, el que nos gusta! Fabiola Marín, esa misma que nos representó por Cojedes en el Miss Venezuela 2025, acaba de confirmar que será mamá por primera vez. ¡Y la noticia viene con combo, porque ya soltó el sexo de la criatura!

El pasado 11 de noviembre, hace apenas unos días, Fabiola nos dejó con la boca abierta. Publicó unas fotos donde se le ve divina, mostrando su barriguita que, seamos sinceros, ya está bastante grandecita, ¡el embarazo va viento en popa! El post fue puro amor, con un mensaje que decía: “Subiendo de nivel: “¡SERÉ MAMÁ!””. ¡Demasiado cute y emocionante para no comentarlo en el grupo!

Y no se quedó solo en el anuncio. La modelazo y animadora de eventos compartió un mensaje que nos llegó al alma, expresando toda la ilusión y la fe con la que recibe esta nueva etapa. Ella misma lo dijo clarito: “A lo largo de la vida he aprendido a recibir las bendiciones de Dios en su tiempo perfecto. Quizás no tenga todas las respuestas de este nuevo camino, pero el amor ya lo tengo completo. Y sé en el alma que estoy lista para emprender este viaje contigo, mi bebé”. ¡Qué ternura, por favor! Nos derritió a todos.

Pero la cosa no paró ahí, ¡para nada! El 18 de noviembre, o sea, hace apenas dos días, Fabiola volvió a sorprendernos, pero esta vez con las fotos de la revelación de sexo. Imagínense la escena: ella sosteniendo un globo que dice “It's a boy”, confirmando sin rodeos que viene un varoncito en camino. ¡Ay, qué emoción! A ver, díganme si no estaban esperando con ansias saber si era niño o niña. Nosotros sí.

Y como buena miss, Fabiola no se guardó nada. De una vez, nos adelantó el nombre del futuro galán. ¡Se va a llamar Salvador! Y para cerrar con broche de oro la dedicatoria en sus redes, escribió: “El príncipe chiquito de sus papás. Salvador”. ¡Ya lo amamos y ni lo conocemos! Es que uno se encariña con estos chismes.

Lo que sí nos dejó un poquito en shock y con ganas de que el tiempo vuele es la fecha. ¡El pequeño Salvador nacerá en 2027! O sea, todavía nos queda un ratico largo de cuenta regresiva para conocerlo. ¡Pero ya estamos mentalizados para acompañar a Fabiola en este camino tan importante de su vida!

Fabiola Andreína Marín Dolande, quien también es Técnico Superior Universitario en Ciencias Audiovisuales y Fotografía, es una cara conocida que brilló en el Miss Venezuela. Pero ahora, está viviendo una etapa completamente distinta, lejos del glamour de las pasarelas y los preparativos de belleza. ¡Y le deseamos lo mejor en esta nueva y emocionante aventura de ser mamá!

¿Será que Salvador nos sorprende antes o nos toca esperar hasta el 2027? ¡Qué estrés!