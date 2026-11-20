Espectáculos

Gaby Spanic, la reina de las telenovelas que nos hizo amar odiar a Paola Bracho y sufrir con Paulina Martínez, está más activa que nunca a sus 52 años. ¡Y no es cuento! La chama sigue dando de qué hablar, no solo en la tele sino también en el mundo digital, demostrando que está en todo.

Imagínate que ahora la puedes encontrar en YouTube, ¿el chisme? ¡Está montada en la cocina! Sí, Gaby comparte videos donde te enseña a preparar recetas variadas. Es una faceta totalmente nueva para ella, acercándose a sus fans de una manera más cotidiana, más de tú a tú. Nos preguntamos si sus platos serán tan intensos como sus icónicas actuaciones.

Obvio, no podemos olvidar que esta guariqueña nacida el 10 de diciembre de 1973 en Ortiz, estado Guárico, es una veterana con una trayectoria que ya quisiéramos muchos. Aunque estudió Psicología, desde joven supo que su verdadera vocación era la actuación, y menos mal que fue así. Antes de ser la gemela más famosa, brilló en producciones venezolanas como “Rosangélica” (1993), donde fue Karla, y “Morena Clara” (1994), haciendo de Linda Prado. Incluso protagonizó “Como tú, ninguna”, una novela venezolana, donde compartió elenco con Miguel de León, quien más tarde se convirtió en su esposo. ¡Toda una estrella desde sus inicios!

Pero el bombazo mundial, el que la catapultó a las grandes ligas en 1998, fue “La Usurpadora”. Se fue a México y ¡pum!, nos regaló a dos personajes con personalidades completamente opuestas, Paulina Martínez y Paola Bracho, que nos volvían locos a todos. Esa telenovela fue un fenómeno, se vio en más de 120 países y la tradujeron a 25 idiomas. Su interpretación doble fue uno de los puntos más recordados y ¡consolidó su fama fuera de Venezuela de una manera brutal!

Después de ese palo, Gaby no paró. La vimos protagonizando “La intrusa” (2001), “Soy tu dueña” (2010), “Si nos dejan” (2021), “Corazón guerrero” (2022) y hasta su más reciente “Vivir de amor” (2024). También formó parte de “Secretos de Villanas”, un ciclo que reunió a otras divas de la telenovela, demostrando que sigue vigente y al pie del cañón en el mundo audiovisual y del entretenimiento.

Pero la cosa no se queda ahí, mi gente. Gaby, que es pila y sabe dónde está la movida, le está sacando el jugo a las plataformas digitales para estar cerquita de sus seguidores desde un lado más personal. Su canal de YouTube con las recetas es la muestra perfecta de cómo una diva se reinventa y sigue conectando con su público.

La Spanic es una caja de sorpresas y, a sus 52, nos demuestra que una buena villana (o heroína, según el día) nunca pierde el toque. ¿Te atreverías a replicar alguna de las recetas de Gaby? ¡Yo sí quiero ver si su sazón es tan potente como sus cachetadas en pantalla!