Espectáculos

En el caótico universo de los realities, cada eliminación es un terremoto que sacude las alianzas y desata nuevas estrategias. Y en 'Juego de Villanos', ¡ni se diga! Después de que Miguelito dijera adiós al drama, muchos pensamos que el show bajaría un poquito la intensidad. ¡Qué equivocados estábamos! Porque cuando Alicia Machado, nuestra icónica Miss Universo 1996, actriz y cantante venezolana, está en la casa, la palabra "tregua" no existe en su diccionario, y el juego, para ella, es a todo o nada.

La Machado, que no da puntada sin hilo, no tardó en mover sus piezas en este tablero televisivo. Con esa mirada de quien sabe lo que quiere y va por ello, buscó a Luca Onestini. No fue un encuentro casual, sino una búsqueda con un propósito bien definido: poner en marcha su siguiente jugada maestra dentro del programa. La Machado siempre está un paso adelante, o al menos eso parece, tejiendo la trama del reality a su antojo.

La petición sin rodeos: ¿Por qué Arleth?

Lo que vino a continuación dejó a más de uno con la boca abierta. Olvídense de sutilezas, de eufemismos o de un lenguaje diplomático. Alicia, que para esto no tiene filtro, le pidió a Luca Onestini, ¡sin ningún tipo de rodeos!, que sacara a Arleth Terán. Así, tal cual. La petición fue directa, clara como el agua y con una determinación que no dejó espacio a interpretaciones. Arleth Terán, la actriz mexicana, se encontró de repente en el punto de mira de la Machado.

Uno, que es fanático de los realities y le gusta desmenuzar cada jugada, siempre espera una gran justificación detrás de cada eliminación. Pero lo que soltó Alicia como su razón fue un auténtico balde de agua fría para quienes esperaban una explicación lógica o una intrincada estrategia.

La razón que nos voló la peluca: Porque me da la gana

¿Y saben cuál fue la razón de peso de Alicia Machado para querer fuera a Arleth Terán? Prepárense porque esto es oro puro. Simplemente porque le da la gana. ¡Así mismo, sin anestesia ni parafernalia! Sí, leyeron bien. La Miss Universo, con esa audacia que la caracteriza, no se tomó la molestia de inventar una excusa elaborada ni de justificar su decisión con argumentos estratégicos. No, ella fue por la vía de la voluntad pura, de la decisión personal inquebrantable.

Imagínense la escena. Uno ahí, esperando que saliera a relucir una verdad oculta, un enfrentamiento épico o un plan maquiavélico digno de la final. Y ella, como quien pide un café con leche, suelta el porque me da la gana. Es una declaración de principios, una muestra de poder, de quien está en un reality llamado 'Juego de Villanos' y abraza su rol con todas las de la ley.

"Malicia" al descubierto en 'Juego de Villanos'

Esta movida, tan descarada como efectiva, deja a 'Malicia', como la llaman, sin disimular sus intenciones en 'Juego de Villanos'.

¿Será que esta franqueza descarada le sumará puntos con el público o la convertirá en la próxima eliminada? La verdad es que con Alicia, uno nunca sabe qué esperar, y eso es precisamente lo que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le aplauden la sinceridad o creen que se pasó de viva?