Espectáculos

Korina Rivadeneira, la actriz venezolana está en boca de todos. Aunque ella y Mario Hart ya tomaron caminos separados en el amor, el lazo que los une por sus hijos y el entorno familiar ¡sigue intacto! Recientemente, durante la obra "Fiesta de Chamba", Korina protagonizó un beso con el actor argentino Nacho Di Marco que, ¡como era de esperarse!, no pasó desapercibido ni por la prensa ni por Mario Hart, quien estaba entre el público.

El beso en escena y la explicación "profesional"

A ver, el chismecito es que Korina Rivadeneira explicó por qué no le avisó a Mario Hart sobre su escena con Nacho Di Marco. Su argumento fue clarísimo: para ella, no había necesidad de tal advertencia porque ¡era parte de su trabajo! La actriz venezolana dejó bien claro que ese beso era puro personaje, un elemento más de la puesta en escena en "Fiesta de Chamba". O sea, pura actuación, cero drama personal, al menos desde su perspectiva profesional.

La función de la obra fue un desfile de apoyo, con amigos y familiares presentes. ¿Y quién más podía estar? ¡Pues Mario Hart y sus padres! Allí estaban, dándole todo el soporte a Korina en un momento crucial para su carrera sobre las tablas. ¡Qué nivel de respaldo! Korina no se guardó nada y resaltó lo mucho que valora el apoyo de la familia de Mario, con quienes mantiene un vínculo cercano. Hasta contó que los papás de Hart querían quedarse hasta el mismísimo final, pero el padre de Mario tenía un compromiso deportivo ineludible que le impidió disfrutar de toda la función. Esto nos deja ver que, aunque el romance ya no esté, la buena vibra y la cordialidad por sus hijos y el círculo familiar se mantienen. La presencia de Mario en el teatro, por supuesto, fue vista como un respaldo gigante a la Korina actriz, la madre de sus hijos.

La reacción de Mario: ¿"chévere" o "incómodo"?

La cosa se puso buena cuando las cámaras de "Amor y fuego" se lanzaron a preguntarle a Mario Hart cómo había caído ese beso en escena. Y la verdad, su respuesta fue de caballero. Dijo que felicitó a Korina por su actuación y que era un momento importante para ella.

Mario también puso los puntos sobre las íes, explicando que todas las coordinaciones con Korina Rivadeneira están centradas en sus hijos, en lo que es importante para ellos. Dijo que su relación es buena y que le parece lo más natural del mundo que, con el tiempo, cada uno rehaga su vida sentimental. Añadió que ella es una chica joven y guapísima que va a rehacer su vida.

¿Qué onda con Shirley Arica y la "huida" de Korina?

Pero el drama no podía ser solo sobre un beso en escena, ¡claro que no! Los periodistas, siempre buscando la papita, le lanzaron a Korina la pregunta sobre las salidas de Mario Hart con Shirley Arica. Y nuestra Korina, ¡ni corta ni perezosa!, se hizo la que no oye, esquivando el tema con una habilidad maestra. En lugar de responder, prefirió desviar la atención hacia su trabajo teatral e invitó al público a no perderse la obra antes de retirarse.

Mientras Korina huía de las preguntas sobre Shirley, a Mario Hart sí le tocó el interrogatorio. Y él no se escondió: aseguró que con Shirley Arica los une una amistad. Cuando le preguntaron si le gustaba, respondió que sí, pero que chicas guapas hay un montón. ¡Ups! Eso ya deja la puerta entreabierta y el chismecito encendido, especialmente porque las cámaras están al acecho de cada una de sus salidas con la modelo.

¿Será que Korina y Mario demuestran que se puede ser ex, amigo y colega, o sus vidas sentimentales seguirán dando de qué hablar?