Famosos

Agárrense, fanáticos del agente con licencia para matar, porque el club de James Bond tiene un nuevo miembro ¡y el recibimiento fue de lujo! El actor irlandés Pierce Brosnan, una leyenda en el papel de 007, le abrió los brazos (y el Instagram) al británico Robert Pattinson para darle la bienvenida a la mismísima "familia Bond". Es que Pattinson fue el elegido, así, tal cual, para encarnar al mítico agente secreto, tomando el relevo de Daniel Craig, y la noticia corrió como pólvora este lunes, dejando a más de uno con el café a medio tomar.

Brosnan, que de estilo y buen gusto sabe un mundo, no se anduvo con rodeos. Se metió en su cuenta de Instagram y soltó un mensaje que es puro clase: "Querido Robert: Bienvenido al universo Bond. Vas a estar magnífico", escribió, directo y al pie. Y por si fuera poco, para que no quedara duda de su apoyo incondicional, acompañó el post con una foto de Pattinson ya caracterizado en su futuro papel.

Pero no crean que esta es la primera vez que Pierce y Robert coinciden, ¡para nada! Los dos tuvieron su momento juntos en el rodaje de la película Recuérdame, así que la conexión ya venía de antes. Brosnan lo dejó claro, diciendo que guarda "muy buenos recuerdos" de ese tiempo. Y no se detuvo ahí con los elogios, no señor. Siguió con un mensaje que parece sacado de una película de mentor y pupilo: "Ha sido una alegría verte construir una trayectoria extraordinaria y seguir creciendo profesionalmente, superándote en cada paso. Disfruta del viaje". Para cerrar con broche de oro, le dedicó un "Grá mor", que en irlandés significa "con mucho cariño". ¿Quién dijo que los agentes secretos no tienen su corazoncito?

Hablando de trayectorias, la de Brosnan en el universo 007 también tiene su chismecito. ¿Se imaginan que casi no llega a ser Bond? Pues sí. A él le ofrecieron el rol por primera vez en 1986, la oportunidad de reemplazar a Roger Moore. Pero la vida es así y su contrato con la serie Remington Steele (esa misma que lo catapultó a la fama) no lo dejó. ¡Una verdadera lástima! Nos habría tocado esperar muchísimos años más para verlo con el Martini agitado, no batido.

Menos mal que el destino le tenía guardada esa bala de plata. Cuando le llegó el ofrecimiento de nuevo, esta vez después de los dos filmes de Timothy Dalton, Brosnan no lo pensó ni un segundo. Y menos mal, porque nos regaló un 007 con su sello personal: esa mezcla de ironía, porte impecable y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Le dio vida al agente secreto en cuatro peliculones que hoy son clásicos de la saga: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo no basta (1999) y Otro día para morir (2002). ¡Pura joya!

Así que con esta bendición de un veterano de la saga, Robert Pattinson tiene el camino, si no allanado, al menos bastante calentito. La vara está alta, claro, pero con ese espaldarazo de Brosnan, ¿quién no se siente invencible? Ahora nos toca esperar para ver si Pattinson nos sorprende con un 007 más dramático, más oscuro o si nos regala un giro inesperado al personaje. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le hará honor a la tradición o nos volará la cabeza con algo totalmente nuevo?