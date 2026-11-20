Famosos

¡Atención, fans de la música pop latina! La gira “Viajando por el Mundo Tropitour” de nuestra querida Karol G está más encendida que nunca, y su paso por México ha dejado un momento que nos tiene a todos con el ojo cuadrado. La Bichota, con su energía inconfundible y su voz que lo rompe todo, recibió a una invitada sorpresa de talla mundial en su último concierto en tierras aztecas: ¡nada más y nada menos que Paulina Rubio, “La Chica Dorada”! Y el público, como era de esperarse, estalló en gritos y aplausos, haciendo del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México una fiesta total.

En las redes sociales, el bombardeo de videos no se ha hecho esperar. Los fans no podían creer lo que veían cuando Karol G, con esa chispa que la caracteriza, anunció la llegada de la diva mexicana al escenario. Y no fue solo un saludito, ¡se lanzaron a interpretar tres canciones que son himnos absolutos en el panteón del pop latino! Hablamos de “El último adiós”, “Yo no soy esa mujer” y “Ni una sola palabra”. ¿Quién no ha cantado a grito herido esos temazos? Son piezas fundamentales en la carrera de Paulina y, sinceramente, nunca pasan de moda; siempre están vigentes en el corazón de miles de fanáticos que las siguen coreando como si fuera la primera vez.

El ambiente estaba tan cargado de emoción que la misma Karol G no pudo evitar expresar su alegría al presentarla: “Así que espero que nos escuchen bien fuerte esta noche. Un aplauso para la reina, para nuestra “Chica Dorada”, Paulina Rubio”. Y cuando Paulina hizo su aparición, el estilazo fue un golpe de color. Se lanzó con un atuendo completamente rosa, de pies a cabeza: un vestido vibrante, un sombrero a juego, una chaqueta que completaba el look y hasta unos lentes del mismo tono. ¡Un despliegue de pink power que no pasó desapercibido y que le valió una ovación cerrada de todos los asistentes!

Esta aparición estelar de Paulina Rubio no es la primera vez que Karol G sorprende con invitadas de lujo en su paso por la nación azteca. La Bichota ya nos ha regalado momentos icónicos en el mismo escenario con otras figuras de peso como Thalía y Belinda, dejando claro que a colaboraciones nadie le gana. Este show en particular tuvo su pequeña historia aparte: aunque inicialmente estaba pautado para el 15 de noviembre, un tema de salud de la popular “Bichota” hizo que se reprogramara para el 17 de noviembre. ¡Pero valió la pena la espera! Fue un cierre por todo lo alto en México, donde el público vibró con los grandes éxitos de la artista paisa y, por supuesto, con el showazo que montaron juntas.

Al finalizar su presentación en este recinto monumental, Paulina no pudo contener la alegría y la buena vibra, compartiendo su sentir con un emotivo: “Tengo el corazón inflado de puro amor”. Y es que, la verdad sea dicha, ver a estas dos reinas del pop juntas en el escenario es pura magia, de esa que te recarga las pilas. ¿Será que La Bichota nos seguirá sorprendiendo con más colaboraciones inesperadas en lo que queda de su gira?