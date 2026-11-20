Famosos

¡Prepárense, que el chisme está bueno! Dayana Mendoza, nuestra Miss Universo 2008 y ex Miss Venezuela 2007, está de nuevo en boca de todo el mundo y las redes sociales echando humo. ¿La razón? Una respuesta que, siendo honestos, dejó a más de uno con la boca abierta, las cejas por las nubes y el teclado echando chispas, dirigida a un seguidor que se pasó de listo con una pregunta sobre su vida privada.

Resulta que la modelo venezolana, quien desde hace un tiempo se ha mostrado súper entregada a su fe cristiana –y ojo, desde esa misma tribuna ha soltado opiniones fuertes sobre la comunidad homosexual–, compartió un video. ¿Con quién? Pues con su esposo, el pastor y empresario Carlos Uribe, compartiendo un momento como cualquier pareja. Hasta ahí, todo normal.

Pero como siempre hay un "gracioso" en el grupo, un internauta, con esa confianza que solo la pantalla da, no tuvo mejor idea que soltar la pregunta del millón, esa que nadie pidió: una pregunta sobre en qué trabajan ambos aparte del trabajo de culto. O sea, ¿en serio? ¿A quién se le ocurre preguntar eso así, tan directo y sin anestesia, sobre la vida laboral de alguien en un video random?

Y claro, Dayana, ni corta ni perezosa, no se guardó ni una. Ella, que ganó la corona del Miss Universo a los 22 años en aquella gala inolvidable en Vietnam, respondió de forma tajante: "Realmente eso no es tu problema". Dejó claro su molestia ante las preguntas sobre su vida privada.

Como era de esperarse, esta réplica desató un maremágnum de comentarios. Las redes se inundaron con opiniones divididas. Algunos cuestionaron si una respuesta tan cortante se alinea con los valores del cristianismo que ella profesa, y hubo quien la calificó de grosera.

A ver, uno entiende la curiosidad, pero ¿hasta dónde llegan los límites de lo que se puede preguntar en redes a una figura pública? ¿O será que Dayana simplemente está harta de que le pregunten lo mismo? ¿Tú qué piensas de esta polémica?