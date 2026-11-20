Famosos

¡Ay, ay, ay! Agárrense porque Clara Vegas nos acaba de dar material para el chismecito más emocionante del Miss Universo 2026. Nuestra Miss Venezuela 2025, esa que tiene a todo el país pegado a la pantalla, tuvo su entrevista con el jurado este jueves 19 de noviembre y, ¡sorpresa!, nos dejó con la boca abierta por un detalle que nos llegó directo al corocoro.

Clara, quien nos tiene a todos en modo 'Team Venezuela', se presentó con un diseño de Douglas Tapia. Pero ojo, que esto no fue un vestido más en la pasarela, ¡ni de cerca! Este atuendo tenía una historia, un guiño cargado de sentimiento que hizo vibrar a todos. Era, ni más ni menos, un homenaje clarísimo al vestido que su propia madre, Andreína Goetz –¿se acuerdan de ella? ¡Miss Venezuela 1990 y Top 10 en el Miss Universo de ese año!–, usó en su desfile de traje de gala en el Miss Universo de 1990. ¿Se imaginan el peso de esa historia? ¡De tal palo tal astilla, pero con una actualización divina!

La propia reina no pudo aguantarse las ganas de compartir la emoción en su Instagram: “Y hoy llevé un pequeño pedazo de mi historia conmigo. Mi atuendo se inspiró en el vestido que mi madre llevó en su última noche en Miss Universo en 1990 —un homenaje a su viaje, su legado y los sueños que siguen viviendo”, soltó la criolla. Chévere, ¿no? Ver cómo las nuevas generaciones honran a las que abrieron camino, y de esta forma tan stylish, nos parece un puntazo. Además, ¡qué orgullo para Andreína ver a su hija en ese escenario, con su propia esencia pero conectada con su legado!

Después de su momento frente a los jueces, a Clara la vieron escoltada por el personal de la organización internacional, lista para seguir con su agenda de súperestrella. Pero claro, ¡los fans estaban ahí, firmes! Y ella dijo sentirse feliz por su trabajo. Una miss que se muestra genuina y feliz con lo que hace, ¡eso nos encanta!

Y como no hay reina que no active sus redes, la publicación de Instagram siguió con un mensaje de agradecimiento que nos dejó el corazón blandito: dio las gracias a Miss Universo por la oportunidad, contó que ese día completaron las entrevistas con los jueces y que su corazón rebosaba de gratitud. Aseguró que vivir este sueño durante el 75.º aniversario de Miss Universo es una bendición, le dijo a Venezuela que la sintió con ella en cada paso y prometió seguir trabajando duro hasta el último momento.

¡Qué compromiso y qué entrega! Con esa actitud y ese guiño lleno de significado, Clara Vegas no solo se lució, sino que se ganó un lugar más especial en nuestros corazones. ¿Será que este homenaje familiar le trae la corona? ¡Nosotros estamos haciendo fuerza y echándole la bendición!