Espectáculos

Tania Sarabia se sentó a conversar con el periodista Manuel Rivero en el espacio Conexión Guayana, donde hizo un repaso por sus experiencias personales y las lecciones que le han dejado más de cinco décadas dedicadas a la actuación y su trayectoria artística.

Uno de los puntos más fuertes de la charla fue cuando tocó el tema de su diagnóstico de cáncer de mama en 2002. Para Tania, la clave para mantener la fortaleza emocional durante ese proceso fue apoyarse en el sentido del humor, la alegría y mantener siempre una actitud positiva. De hecho, su testimonio dejó claro que es posible encontrar motivos para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

Debido a esa vivencia, la actriz decidió comprometerse con la sensibilización y el apoyo a otras mujeres, razón por la cual se vinculó a Senos Ayuda. Durante la entrevista, lanzó un llamado directo a que nadie descuide su salud y que se realicen los despistajes, los exámenes de mamas y los chequeos médicos correspondientes, ya que la detección temprana es la herramienta fundamental para enfrentar la enfermedad a tiempo.

Compromisos sociales y el teatro

Sarabia también habló sobre su labor junto a la Fundación Wayuu Taya, la cual es impulsada por Patricia Velásquez. Esta organización se encarga de defender los derechos y promover el bienestar de las comunidades indígenas. En este sentido, la actriz resaltó que es necesario visibilizar lo que viven los pueblos originarios y pidió que se fortalezcan las políticas sociales para su protección, desarrollo integral y el respeto a su identidad cultural.

En la parte artística, Tania reflexionó sobre la situación actual del teatro venezolano y los retos que enfrenta. Para ella, es vital que las nuevas generaciones de intérpretes no pierdan de vista la disciplina y la formación académica.

La entrevista completa se puede ver en el canal de YouTube de Conexión Guayana, en su aplicación de Google Play Store y en sus redes sociales. Este programa se transmite los viernes a las 3:00 p. m. por las emisoras CVG La Voz de Guayana 89.7 FM, Onda La Superestación 103.5 FM, RUTTAS 99.9 FM y Lo Que Hay Online, con retransmisiones por YVKE Mundial. Según YVKE Mundial, la entrevista fue difundida el viernes 27 de noviembre.