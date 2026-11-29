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Mario Hart se sinceró sobre su separación de Korina Rivadeneira y fue tajante al decir que, en este momento, no considera viable retomar la relación sentimental con la madre de sus hijos. Según el piloto, una reconciliación "no creo que sea una opción real hoy por hoy".

El cantante admitió que adaptarse a la soltería después de nueve años ha sido un proceso extraño, ya que su círculo social estaba compuesto mayormente por parejas y tuvo que acostumbrarse a una dinámica distinta. A pesar de esto, aseguró sentirse bien y prefiere enfocarse en sus negocios, sus hijos, su carrera musical y las competencias automovilísticas, actividades que consumen la mayor parte de su tiempo.

Sobre la posibilidad de un nuevo romance, Hart explicó que no tiene apuro porque su rutina está tan cargada de compromisos que no podría dedicarle el tiempo necesario a una pareja. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que sus caminos se crucen sentimentalmente en unos años. En el programa ‘Sin + que decir’, comentó que quizá dentro de 10 o 15 años, cuando él tenga 60 y ella 55, podría pasar si ambos continúan solteros.

Por su parte, Korina Rivadeneira afirmó que separarse fue la mejor decisión debido a las diferencias que tenían como pareja. Aunque manifestó que le gustaría conocer a alguien, aclaró que no tiene prisa y que no es el momento. La actriz venezolana explicó que su matrimonio no terminó por una infidelidad ni por episodios graves que generaran resentimiento, sino que la relación se desgastó porque son personas muy distintas que no coincidieron en muchas cosas. Asimismo, señaló que necesitaría a alguien comprensivo con sus responsabilidades y viajes.

Según Nueva Q, Hart reconoció que uno de los puntos más difíciles fue dejar atrás los proyectos que construyó con Korina, aunque destacó que mantienen una buena relación priorizando el bienestar de sus hijos. Además, Trome.com reportó que el piloto recordó sus errores amorosos de juventud y afirmó que, al casarse con la modelo, "tomé la decisión de ser siempre fiel".

A este tema se suma que, según Infobae, el programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes de la camioneta de Rivadeneira ingresando al edificio del actor argentino Nacho Di Marco el 23 de noviembre, saliendo al amanecer. Hart relató en un podcast, según Infobae, que se sintió incómodo cuando las cámaras se enfocaron en él durante una escena de beso entre Korina y Di Marco en una obra de teatro, aunque aclaró que el beso era actoral y que llevan casi 10 meses separados.