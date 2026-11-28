Famosos

Prepárense porque se viene un choque de mundos musicales. Guaco, Magic Juan y Ryan Cox se unen para protagonizar un encuentro que recorrerá cuatro ciudades venezolanas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. La idea es romper con el concepto tradicional de un concierto para crear una experiencia donde se mezclen géneros, estilos y generaciones.

La propuesta busca que la nostalgia, la euforia, el baile y la emoción sean los ingredientes principales de una celebración diseñada para conectar historias y despertar recuerdos. La Súper Banda de Venezuela, Guaco, llevará al escenario su identidad musical fusionando ritmos tropicales, pop, salsa y elementos contemporáneos, aportando ese repertorio que ya es parte de la memoria musical de todos nosotros.

Para calentar el ambiente, la apertura del espectáculo estará a cargo de Ryan Cox. Él llega con su propuesta rockera y una personalidad irreverente para meterle una dosis de frescura y adrenalina al evento. Son tres universos sonoros que, en lugar de competir, se complementan para que el público sea el verdadero protagonista de la noche.

Este evento, llamado «EL JUNTE DEL AÑO», quiere ser el punto de encuentro perfecto para despedir el año de una manera diferente, invitando a cantar y bailar desde los clásicos de las fiestas venezolanas hasta los ritmos que pegan con las nuevas generaciones. El concepto tiene un significado especial para estas fechas: es el momento de volver a encontrarnos con los amigos, con la familia y con quienes regresan al país para compartir la temporada decembrina.

La meta es transformar cada concierto en un espacio donde las diferencias generacionales desaparezcan y todos tengan un motivo para celebrar. Para quienes quieran asegurar su lugar, la segunda etapa de preventa estará disponible hasta el 2 de diciembre, ofreciendo entradas a precios especiales.

Los boletos se pueden comprar a través de maketicket.online y, con la facilidad de realizar los pagos mediante Cashea. Cuatro ciudades serán el escenario de este encuentro donde la música no tiene fronteras y la fiesta es el lenguaje común. Porque al final, hay canciones que nos identifican y artistas que nos unen en momentos que valen la pena vivir juntos.

¿Quiénes de ustedes ya tienen sus entradas o están esperando al último minuto?