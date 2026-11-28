Espectáculos

Lele Pons volvió a convertir su hogar en el centro de atención para celebrar una nueva edición de su tradicional friendsgiving. La creadora de contenido abrió las puertas de su casa para compartir una velada cargada de diversión y momentos memorables con un grupo exclusivo de invitadas.

Para esta noche de amistad y agradecimiento, la influencer reunió a Zhamira Zambrano, Camila Cabello, Evaluna, Eliane Gallero, Natti Natasha, Stef Roitman, Isadora Figueroa y Nadia Ferreira. Todas dejaron de lado sus compromisos profesionales para disfrutar juntas de la reunión.

Sinceramente, ver a todo este squad reunido en un solo lugar es el crossover que no sabíamos que necesitábamos. ¿Quién no quisiera una invitación a esa cena?