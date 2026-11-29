Espectáculos

Servando Primera presentó "Óigame prima", el primer tema de FOLKCALLE. Este proyecto, que sale bajo el sello FUTURA CULTURA, tiene la misión de celebrar y proyectar la música tradicional venezolana para que las nuevas generaciones no se pierdan de esto.

El estreno llegó justo para el Día de la Virgen de Chiquinquirá (la Chinita), una de las fechas más importantes para la tradición gaitera del estado Zulia. El tema cuenta con la participación de la artista zuliana Brizza, y la canción fue compuesta por Servando Primera y Brizza.

La canción combina el voseo maracucho y tiene todas esas referencias a la idiosincrasia del Zulia. La idea es mezclar la alegría y la resiliencia con un sonido que respeta la gaita de siempre, pero con una mirada contemporánea y enfocada en el futuro. Se siente como un puente entre lo viejo y lo nuevo.

En la parte técnica, la producción estuvo a cargo de Mazzarri, quien coprodujo el tema con Primera. Servando no se quedó solo en la voz, ya que se encargó de los arreglos y tocó el cuatro venezolano, la guitarra, el bajo y los teclados. Para que la percusión sonara real, José “Pokemón” Ferrer se encargó de la tambora zuliana, el furruco y la charrasca.

Con este lanzamiento, FOLKCALLE marca una nueva etapa para Servando Primera, quien ahora se enfoca en preservar y renovar los sonidos de nuestra tierra. Honestamente, hace falta que más artistas se atrevan a refrescar el folklore sin quitarle la esencia.