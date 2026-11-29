Espectáculos

Jimena Barón y Joaquín Levinton decidieron romper el esquema de la gala de eliminación de Es mi sueño . La dupla entró al estudio tomados de la mano y con una energía que se sentía desde el primer segundo, acompañados por un jingle diseñado para quedarse pegado en la cabeza de cualquiera que lo escuche. Mientras el sonido animado llenaba el lugar, el cantante de Turf se coló en la presentación de Barón, transformando el ingreso en un espectáculo que parecía más un programa de juegos que una competencia musical.

La presentación fue tan coordinada que Guido Kaczka, el conductor, se mostró sorprendido al anunciar a los artistas. Bajo el nombre de «la doble J», Jimena y Joaquín ejecutaron una coreografía que incluía saltos y movimientos de brazos, celebrando la llegada de la alegría y el talento al escenario. Lo que empezó como una entrada triunfal rápidamente se convirtió en un ataque directo hacia sus compañeros de jurado, ya que la letra de la canción dejaba claro que ellos eran los superiores en la mesa.

El Puma Rodríguez no aguantó la broma

El momento más tenso ocurrió cuando Levinton decidió hacer bailar al Puma Rodríguez justo después de que el tema lo calificara como «aburrido». El cantante venezolano, junto a Abel Pintos, escuchó con desconcierto un estribillo que no tenía piedad: «Llegó la doble J de la felicidad. Jimena y Joaquín ya están acá. Llegó al fin la alegría, el talento y el amor. Qué embole es el Puma y Abel mucho peor». Barón no se quedó callada y enfatizó las palabras señalando a sus colegas con las manos mientras el ritmo seguía sonando.

La reacción del Puma fue inmediata. Con una expresión desencajada y dejando de aplaudir, calificó la situación como una «alta agresión». Ante el disgusto del venezolano, Levinton se mantuvo firme en su posición, asegurando que lo que acababan de cantar no era una agresión, sino sinceridad y objetividad. Aunque Guido Kaczka admitió que la composición tenía una agresión enredada, el conductor quedó tan enganchado con la melodía que pidió poner la canción en bucle, lo que motivó a Levinton a volver al centro del escenario para seguir bailando.

Tensión y risas en el estudio

El ambiente siguió caldeado incluso después de que la pareja regresara a sus asientos. Kaczka señaló que hasta los fanáticos del Puma Rodríguez estaban aplaudiendo la propuesta, lo que no calmó los ánimos. En un intento de acercamiento, el músico argentino trató de ayudar al cantante venezolano para que se sentara, pero el Puma, todavía molesto por el contenido de la letra, lo rechazó tajantemente y lo llamó hipócrita.

El conflicto llevó a que Rodríguez exigiera saber quién era la mente detrás de aquellas palabras, preguntando quién era el responsable y la autoría de la pieza. Jimena Barón sostuvo que el trabajo fue compartido, pero el jurado insistió en que nombraran a una sola persona. Fue allí donde Levinton respondió que ellos hacen todo juntos y que son la Doble J, una frase que cerró la identidad del grupo y terminó provocando risas entre los presentes en el estudio.

Del caos a la ovación

Lejos de que la polémica afectara su desempeño musical, Barón y Levinton volvieron a compartir el escenario más adelante durante la misma gala de eliminación para interpretar la canción Es mi sueño. En esta ocasión, la dinámica cambió del juego y la burla a la potencia vocal. La actuación fue recibida con una ovación del público, quienes llenaron el lugar de gritos y aplausos al finalizar la interpretación.

La velada dejó una impresión fuerte gracias a la espontaneidad de la dupla. Los elogios se centraron en la capacidad vocal de ambos, destacando especialmente la intervención de Jimena y un pasaje cantado por Joaquín que llamó la atención de los asistentes. Al final, la «doble J» logró pasar de la discordia con sus colegas al reconocimiento total de la audiencia.

Contexto: Jimena Barón es una actriz y cantante argentina con trayectoria en producciones como Casi ángeles y Los únicos. El Puma Rodríguez es un cantante y figura pública reconocido en Venezuela y Latinoamérica.