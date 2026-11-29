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Marvel Studios comenzó a trabajar en las primeras etapas de una nueva película de Deadpool. Según informó The Hollywood Reporter, esto plantea la posibilidad de que exista una cuarta entrega donde Ryan Reynolds regrese para interpretar a Wade Wilson.

Por ahora, la producción se encuentra en una fase preliminar. No se han dado a conocer detalles sobre la trama ni existe una posible fecha de estreno, pero el avance del proyecto genera interés por el rumbo que tomará el personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Uno de los rumores que ha ganado más fuerza en redes sociales apunta a una posible alianza entre Deadpool y Spider-Man, dos personajes populares de la franquicia, que se reunirían para protagonizar una nueva aventura. Según estas versiones, el proyecto llevaría por título Deadpool & Spider-Man y contaría con el regreso de Ryan Reynolds como Wade Wilson y Tom Holland en el papel de Peter Parker. Sin embargo, es importante aclarar que estos detalles todavía no cuentan con una confirmación oficial por parte de Marvel Studios.

La posibilidad de que el personaje regrese a la pantalla grande también tomó fuerza tras las declaraciones de Ryan Reynolds durante el Fanatics Fest 2026. En dicho evento, el actor adelantó que Deadpool podría volver con otra historia. Reynolds señaló que existen elementos de los cómics que todavía no han sido explorados en el cine y que le gustaría llevar a una futura producción.

Dentro de sus referencias, el actor mencionó el trabajo de Fabian Nicieza, cocreador del personaje, y de Gerry Duggan, uno de los guionistas que ha contribuido al desarrollo de sus historias.

De momento, el proyecto sigue en una etapa inicial de desarrollo. Marvel Studios no ha confirmado un título oficial, una fecha de estreno ni detalles específicos sobre su producción, pero la expectativa entre los seguidores del personaje ya está al 100.