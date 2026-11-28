Famosos

La Ciudad de México fue el escenario de la edición 2026 de los Premios Rolling Stone en Español, donde los exponentes más fuertes de la música actual compitieron en 14 categorías. En medio de la gala, Milo J se impuso con el galardón al Mejor Álbum gracias a su proyecto La vida era más corta, mientras que Latin Mafia se llevó los premios a Mejor Artista y Mejor Agrupación.

Latin Mafia, banda conformada por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, logró una hazaña destacada al ser la única agrupación nominada que se llevó dos reconocimientos a casa. Durante su discurso, Milton de la Rosa reflexionó sobre el significado del éxito en una época marcada por la inmediatez y subrayó la importancia de que los artistas mantengan su voz, asegurando que se siente exitoso por compartir esta experiencia con sus hermanos y haciendo un llamado a esparcir el amor en lugar del odio.

Por su parte, Milo J alzó la Piedra, que es la distinción oficial del evento, reivindicando el impacto y el poder de la música producida en Argentina y Latinoamérica. Este reconocimiento es para su disco La vida era más corta, publicado en 2025, el cual ya lo había posicionado previamente como el segundo gran ganador de la edición pasada de los Latin Grammy, quedando solo por detrás de Rosalía.

Reconocimientos al rap y la escena alternativa

El rap tuvo un momento emotivo cuando Kase.O recibió el premio Ícono. Este galardón reconoce cómo su música ha trascendido el tiempo y ha servido de inspiración para diversas generaciones de raperos en todo el mundo, a lo que el artista nacido en España respondió exclamando que viva el hip-hop en español.

Desde México, NSQK se llevó el premio a Mejor Presentación en vivo, el primer reconocimiento de la noche para su país. El rapero dedicó este logro a su familia y destacó el gran momento que está viviendo la música en español actualmente. En la misma línea de triunfos mexicanos, Carín León ganó en la categoría de Proyecto Regional Mexicano y Kenia Os se llevó la distinción de Voz de la Audiencia.

El talento alternativo y electrónico también tuvo su espacio. El dúo argentino Peces Raros fue nombrado Mejor Artista de Música Electrónica, mientras que Easykid, representante de Chile, se impuso en la categoría de Propuesta Alternativa.

Colaboraciones y producciones destacadas

En el área de la creación musical, Adán Jodorowsky se llevó el premio a Mejor Productor. Respecto a las colaboraciones, Manuel Medrano ganó el galardón a Mejor Colaboración por la canción "Enamorarte mil veces", la cual realizó junto a su colega Fonseca.

La ceremonia también contó con siete espectáculos musicales. Entre las presentaciones que más llamaron la atención estuvieron las de la colombiana Aria Vega, quien fue reconocida en la categoría de Promesa Musical, y la argentina Yami Safdie, quien ganó el premio a Mejor Álbum Cantautor por su trabajo titulado Querida yo.

El inicio de la gala estuvo a cargo del cantautor mexicano Arath Herce, quien abrió la noche interpretando "Aquí viene la ola", tema perteneciente a su disco Musas en mí. Esta canción terminó conquistando el premio a Mejor Canción.

El cine y las series en la capital mexicana

La entrega de los premios Rolling Stone en Español 2026 se dividió en dos noches consecutivas en la capital de México. La primera velada estuvo enfocada totalmente en el séptimo arte y las producciones audiovisuales hispanohablantes.

En esta jornada, las producciones mexicanas dominaron la escena. La película En el camino, dirigida por David Pablos, fue reconocida como Mejor Película del Año, mientras que Las muertas, bajo la dirección de Luis Estrada, se llevó el premio a Mejor Serie del Año.