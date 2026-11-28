Famosos

La agrupación mexicana Camila activó una promoción especial de Black Friday para quienes quieran asistir a su concierto el 5 de diciembre en Caracas. La oferta empezó el viernes 27 de noviembre y estará disponible hasta el martes 1 de diciembre, permitiendo que los compradores mejoren su ubicación sin pagar costos adicionales.

La dinámica para aprovechar el beneficio es sencilla: quienes compren entradas para la zona Gold 2 recibirán un upgrade gratuito a Gold 1. Por otro lado, los que adquieran boletos Diamante podrán pasar directamente a la zona Platino. Es la oportunidad ideal para los que todavía no tienen su entrada y quieren aprovechar la recta final antes del show, que se llevará a cabo en la Terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

Este evento es parte de la gira “Adiós… World Tour”, la cual Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo utilizan para celebrar sus 20 años de trayectoria y prepararse para despedirse de los escenarios como grupo. En Caracas, el público podrá escuchar temas que marcaron a una generación, como “Todo cambió”, “Bésame” y “Mientes”.

El regreso del grupo trae recuerdos de sus visitas anteriores al país. Camila se presentó en febrero de 2025 con un concierto en el Poliedro de Caracas como parte de su gira anterior. Luego, debido a la respuesta de sus seguidores, volvieron a encontrarse con el público venezolano el 30 de octubre de ese mismo año. Aquella presentación fue significativa porque permitió ver a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo juntos sobre el escenario, después de la etapa en la que Samo desarrolló su carrera como solista.

Sinceramente, que regalen la mejora de ubicación es un detallazo para los fans que quieren verlos de cerca antes de que se retiren. ¿Será que alguien más se anima a comprar la entrada Diamante para saltar a Platino?