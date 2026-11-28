Espectáculos

La polémica sigue encendida después de la final del Miss Universo 2026. Esta vez, la animadora chilena Carolina de Moras puso a todo el mundo a hablar luego de analizar la eliminación de Dominga López, representante de su país, durante la transmisión por el canal Mega.

De Moras expresó su inconformidad porque la chilena, que logró entrar al grupo de las 12 semifinalistas, no pasó al cuadro final de cinco. Dijo durante el programa que Dominga estaba, a su juicio, para quedar entre las cinco.

Pero lo que de verdad prendió las redes sociales fue cuando mencionó la participación de la venezolana Clara Vegas Goetz. De Moras fue tajante al decir: "Creo que efectivamente Venezuela nos quitó la oportunidad, siento que por supuesto se la merecía también".

Aunque la presentadora no estuvo de acuerdo con el veredicto final, sí dejó claro que se siente orgullosa por el desempeño de la delegada chilena. Resaltó que es la tercera vez consecutiva que Chile logra un lugar entre las 12 mejores del concurso universal y aseguró que mandaron a una gran representante.

Estas declaraciones fueron el combustible perfecto para que los seguidores de ambos países se lanzaran con todo en las redes sociales, debatiendo sobre quién merecía el pase y cuáles fueron las decisiones del panel calificador.

Sinceramente, el comentario de De Moras fue un "estirón" innecesario. Una cosa es apoyar a tu bandera y otra es decir que el otro país te "quitó» el puesto, especialmente cuando ella misma admite que la venezolana se lo merecía. ¿En serio vamos a seguir con esa vibra de competencia negativa entre países?