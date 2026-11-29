Espectáculos

Ariana Grande habló sobre por qué en el pasado tuvo que dejar de crear música. Durante una conversación en el pódcast Las Culturistas con Matt Rogers y Bowen Yang, la artista reveló que llegó a un punto crítico donde ya no se sentía segura en su proceso creativo. Con el tiempo se alejó de su equipo, del que entonces formaba parte Scooter Braun.

La cantante explicó que se sentía limitada por las personas con quienes trabajaba y por las dinámicas que rodeaban la creación, publicación y el lanzamiento de sus temas.

El efecto de Wicked y el nuevo equipo

El año 2023 marcó un antes y un después en la vida de la cantante, especialmente durante el rodaje de la película Wicked. Según contó en el pódcast, ese periodo estuvo lleno de cambios profundos, no solo en lo personal, sino también en su círculo profesional. Aunque aclaró que no renovó a su equipo por completo, admitió que muchas de las personas que trabajaban con ella en ese tiempo ya no forman parte de su estructura actual.

Ariana aseguró que tiene un equipo casi completamente nuevo y que trabajar con él ha transformado cómo se siente respecto al proceso creativo. Para ella, estar rodeada de un entorno seguro es fundamental, pues sostiene que cuando el cuerpo y el instrumento reconocen esa seguridad, es posible empezar de nuevo y compartir la música de una manera hermosa. La artista confesó que jamás pensó que el proceso creativo pudiera sentirse tan bien como se siente ahora gracias a sus colaboradores actuales.

La relación con Scooter Braun y el giro empresarial

Estas revelaciones parecen apuntar directamente a la relación complicada que mantuvo con Scooter Braun, quien la manejó anteriormente. La cantante dejó de trabajar con Braun en agosto de 2023, tras casi una década de colaboración. Sin embargo, el vínculo no se cortó del todo en el área de los negocios. En junio de 2024, se confirmó que Ariana se asoció con HYBE, la compañía de entretenimiento de Braun, pero con un objetivo específico: explorar oportunidades creativas para su marca de maquillaje, R.E.M. Beauty.

En ese mismo momento, sus representantes anunciaron que Brandon Creed, de Good World Management, sería su representante exclusivo.

El regreso a los escenarios y nuevos álbumes

Desde entonces, Ariana ha seguido impulsando su carrera musical. En 2024 lanzó su séptimo álbum de estudio, Eternal Sunshine, y a principios de 2026 publicó su octavo material discográfico, titulado Petal.

La cantante también reflexionó sobre su regreso a las giras, calificándolo como una experiencia correctiva y maravillosa. Dijo que poder disfrutarlo esta vez fue un regalo, porque durante su última gira estaba bastante insensible y en modo de supervivencia, y que esta vez pudo sentirlo todo y vivirlo de otra manera, algo muy especial y muy emotivo.

La cantante es conocida por su alcance vocal de cuatro octavas y por haber alcanzado la fama como Cat Valentine en la serie Victorious.