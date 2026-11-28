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Alejandra Guzmán tuvo que interrumpir su presentación en la Arena Ciudad de México debido a una nueva dislocación de cadera. Según la cantante, este concierto era muy especial para ella, lo que hizo que el momento resultara más difícil.

El evento, que forma parte de su gira "Los que nos quedamos", inició a las 21:10 con las luces apagadas y una ovación del público. La cantante mexicana entró al escenario con su estilo rockero, saliendo de una pantalla que se abrió a la mitad mientras estaba arriba de un auto convertible. Para poner ambiente, empezó a sonar la introducción de la canción "Miralo, mírala".

Casi al finalizar el tema, Alejandra brincó el parabrisas y se sentó en el cofre del vehículo. En ese instante, mientras dos bailarines se acercaban a ella, ocurrió el incidente. Angustiada, la artista dijo a los asistentes que se le había salido la cadera de nuevo, que lo sentía mucho y que su doctor estaba allí.

Tras sus palabras, el escenario quedó en silencio y solo permaneció encendida una luz central. El público inicialmente pensó que se trataba de una broma, dado el sentido del humor que caracteriza a la rockera. Sin embargo, después de 10 minutos, el sonido local del recinto emitió un mensaje informando que el concierto se había cancelado y que se reprogramaría para otra fecha.

El equipo de prensa de la Arena Ciudad de México explicó que trasladaron a la cantante de inmediato a un hospital, aunque no revelaron cuál. El recinto indicó que informarán la nueva fecha en cuanto reciban la notificación de la situación. Mientras tanto, las personas fueron desalojadas del lugar de manera inmediata y con desconcierto.