Famosos

Eréndira Ibarra compartió un video en sus redes sociales donde mostró las piezas más especiales de su guardarropa. Entre ellas resaltó una camisa negra de los Leones del Caracas con detalles amarillos, el nombre del equipo en el pecho y el escudo del felino en una de las mangas.

La artista puso esta prenda dentro de sus objetos de mayor valor sentimental. Este detalle no pasó desapercibido para los aficionados al béisbol venezolano, sobre todo para quienes siguen al equipo de la capital. La conexión de la actriz con Venezuela es a través de su esposo, Fredd Londoño, quien es de origen venezolano y mantiene vínculos familiares con el país.

Eréndira y Londoño se casaron en diciembre de 2010 y tienen un hijo. Por esta relación, Venezuela ocupa un espacio importante en su entorno familiar. Aunque nació en Ciudad de México, el hecho de tener una camiseta de los Leones entre sus pertenencias más queridas demuestra cómo sus vínculos personales la acercaron a las tradiciones venezolanas. El equipo melenudo es uno de los más populares de la pelota profesional del país, con una larga historia y una rivalidad deportiva viva con otros clubes, especialmente los Navegantes del Magallanes.

Una trayectoria entre México y Hollywood

Eréndira Ibarra Klor nació el 25 de septiembre de 1985 en Ciudad de México. Es actriz, guionista y directora de casting. Además, es hija del reconocido productor mexicano Epigmenio Ibarra. Se formó en actuación en CasAzul y entró al medio audiovisual en 2005.

Su carrera creció con producciones como Capadocia y Las Aparicio, pero logró proyección internacional en Sense8, donde interpretó a Daniela Velázquez. También participó en Ingobernable, con Kate del Castillo, y llegó a Hollywood en la película Matrix Resurrections de 2021, compartiendo pantalla con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Más recientemente, interpretó a Guadalupe, conocida como Lupita, en la serie de Netflix llamada Accidente.