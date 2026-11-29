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Imagínense el crossover más brutal de la historia del cine de acción, pero ahora en formato serie. Sylvester Stallone soltó la bomba en una entrevista con Cigar Aficionado: quiere que Arnold Schwarzenegger protagonice una serie derivada de Tulsa King. La idea es que Arnold tenga su propia historia dentro de este mundo criminal y que, eventualmente, los personajes de ambos coincidan en pantalla. Sinceramente, si esto llega a pasar, sería un hit total, pero por ahora Stallone solo puede decir: "Espero que acepte".

Seamos honestos, la propuesta suena genial, pero todavía no es un anuncio oficial. Todo depende de que Schwarzenegger se interese en el proyecto y de que los jefes de la producción den el visto bueno para ejecutarlo. Hasta el momento, no existen fechas de estreno ni detalles concretos sobre cómo se conectaría la trama con la historia de Dwight Manfredi.

Contexto rápido para los que no están al día: Sylvester Stallone es un actor, guionista y director estadounidense famoso por sus películas de acción, especialmente por sus papeles como Rocky Balboa y John Rambo. Por su parte, Arnold Schwarzenegger es un actor y ex-gobernador de California, conocido mundialmente por sus roles icónicos en el cine de acción y su pasado como fisiculturista.

El universo de Tulsa King se expande

Mientras esperamos a ver si Arnold se monta en el barco, el universo de Tulsa King ya se está moviendo. Paramount+ ya confirmó Frisco King, una serie derivada que se centra en Russell Lee Washington Jr., el personaje interpretado por Samuel L. Jackson que apareció en la tercera temporada de la serie original. Esta nueva historia sigue al mafioso de Nueva Orleans mientras llega a Frisco, Texas, para montar sus propios negocios y armar su organización. La producción tendrá ocho episodios y el estreno de los dos primeros capítulos está pautado para el 18 de diciembre de 2026.

Lo mejor de todo es que Stallone no se queda fuera de esta nueva entrega. El actor tendrá una aparición especial en Frisco King interpretando a Dwight Manfredi, el protagonista de la serie original. Recordemos que la trama de Tulsa King sigue a Dwight "El General" Manfredi, un mafioso neoyorquino que, tras pasar 25 años en prisión, es enviado a Tulsa, Oklahoma, para levantar una operación criminal desde cero, enfrentando los conflictos de las bandas locales con un humor muy particular de alguien que viene de otra época.

Arnold no se queda quieto en Hollywood

Si Arnold llega a aceptar la invitación de Stallone, tendría que hacerle un espacio en su agenda, porque el hombre sigue activo. El actor regresará a la pantalla en The Man with the Bag, una comedia navideña de acción donde interpreta a Santa Claus, la cual llegará a Prime Video el 2 de diciembre de 2026 junto a Awkwafina y Alan Ritchson.

Pero eso no es todo. Schwarzenegger también está preparando la vuelta de uno de sus personajes más legendarios en King Conan y ha mencionado la posibilidad de nuevas entregas para franquicias tan pesadas como Depredador y Comando. Tiene el radar encendido con varios proyectos, así que habrá que ver si le hace espacio a la propuesta de su viejo amigo.

De rivales a mejores amigos

Lo curioso de esta posible colaboración es el historial entre los dos. Durante años, Stallone y Schwarzenegger fueron vistos como los grandes rivales del cine de acción, peleando por el trono de las películas más populares de los ochenta y noventa con éxitos como Rocky, Rambo, Terminator y Depredador. Sin embargo, esa competencia quedó en el pasado y terminaron siendo muy buenos amigos.

Ya han compartido pantalla antes, primero en Los indestructibles y después en películas como Escape Plan. Taylor Sheridan, creador de Tulsa King, ha ampliado la historia con nuevos personajes y territorios, y que Arnold se sume a la jugada sería la cereza del pastel para cerrar el círculo de la nostalgia del cine de acción.

¿Se imaginan a estos dos mafiosos peleando por el control de un territorio en Texas?