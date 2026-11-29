Espectáculos

La música latina se tomó Las Vegas en Casa Spotify, un evento diseñado para que artistas, fans y líderes de la industria se conectaran y celebraran las comunidades que impulsan la cultura actual. El lineup reflejó la diversidad de la música latina con artistas en distintas etapas de sus carreras y géneros variados, demostrando cómo las audiencias se conectan a través de las fronteras.

La jornada estuvo marcada por presentaciones especiales. Cindy Cats se encargó de abrir la tarde con “Sábado” y la cerró con “Circo Beat”, con “Abismo” entre los momentos especiales. Por su parte, Trueno interpretó “Real Gangsta Love”, mientras que Joaquina presentó su éxito “Quise Quererte”.

El despliegue de talento siguió con Silvana Estrada interpretando “Dime” y Samuraï con “Palabra Prohibida”. Elena Rose también se sumó a la tanda presentando “La Ducha”. Para cerrar con broche de oro, Ludom y Balta rindieron homenaje con versiones de “Samurai” y “Quien Va a Cantar”, respectivamente.

Este tipo de encuentros resalta el compromiso de Spotify con el apoyo a los creadores latinos. Artistas como Elena Rose, Trueno, Silvana Estrada, Joaquina y Samuraï forman parte del programa RADAR de Spotify, el cual ha impulsado un crecimiento exponencial en sus carreras. De hecho, la mayoría de las reproducciones históricas de estos músicos se generaron después de ingresar a dicho programa.

Con este movimiento, la plataforma busca acompañar a los artistas desde sus inicios hasta convertirse en estrellas que representan la evolución de la música en Latinoamérica e Iberia, ayudándoles a construir sus propias audiencias y a alcanzar nuevos logros profesionales. ¿Cuál de estos artistas es el que más suena en tu playlist?