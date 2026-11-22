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¡Atención, atención! El cantante colombiano KAPO lanzó “OWA”, un sencillo que nos prepara para lo que se viene con “Afrorosa”, su próximo álbum de estudio. Este tema no es solo una canción; es ese momento doloroso pero real en el que sabes que una relación ya no da más, y aunque el corazón todavía duela, toca decir adiós.

Aquí es donde nos pegó la fibra, porque ¿quién no ha pasado por eso? KAPO lo explica clarito: “A veces nos aferramos a algo porque pensamos que no vamos a poder vivir sin eso, pero con el tiempo entendemos que dejar ir también es una forma de querernos. De eso se trata esta canción, de recordar que, aunque hoy duela, hay que confiar en que todo estará bien”. ¡Y sí, señor! Soltar también es amor propio, aunque nos cueste un mundo entenderlo.

Y como si la canción no fuera suficiente drama del bueno, KAPO nos la trae con un videoclip grabado en Medellín, Colombia. Lo dirigió Darío Burbano y la producción estuvo a cargo de Sebastián Bastidas. El video apuesta por una estética elegante inspirada en lo vintage, usando efectos especiales y una dirección artística que eleva la intensidad emocional del tema. Un combo que de seguro nos va a dejar pegados a la pantalla.

Pero ¡pilas con esto! El videoclip no es solo para acompañar la canción; trae una sorpresa que los fans ya deben estar analizando. En las escenas finales, KAPO dejó pistas sobre los próximos temas que saldrán de “Afrorosa”. Esto no es solo un estreno, ¡es una pieza más en el universo creativo que el artista está construyendo para su disco! Aquí es donde nos gusta el chisme bien planeado, que nos pone a sacar nuestras lupas de detectives.

“OWA” fue producida musicalmente por Casta, y se une a los otros adelantos de “Afrorosa”. Este álbum promete seguir mostrándonos nuevas facetas de la propuesta artística de KAPO. Así que, prepárense para la intriga y para ir armando el rompecabezas musical. ¿Qué otras sorpresas crees que nos tiene KAPO guardadas en ese videoclip?