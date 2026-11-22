Espectáculos

Agarren sus refrescos y las cotufas, porque Khloé Kardashian, la mismísima empresaria, influencer y socialite que creíamos que lo había visto todo en el amor, acaba de lanzar una confesión que nos dejó con la boca abierta: se identifica públicamente como demisexual. Así lo soltó en el episodio del miércoles pasado de su podcast, Khloé in Wonderland, y la verdad, ¡tiene mucho sentido!

Para los que andan un poco perdidos con la terminología (no se preocupen, Khloé también estaba): ser demisexual significa que necesitas, sí o sí, un vínculo emocional súper fuerte antes de sentir cualquier tipo de atracción romántica o sexual. O sea, el tiki tiki de una noche, ¡totalmente descartado!

¿Cómo se enteró de esto?

La revelación no vino de la nada. Fue en una conversación con su amigo Simon Huck, un ejecutivo de marketing que, por cierto, tiene 43 años. Él le contó que un terapeuta le había puesto esa etiqueta y que, pensándolo bien, ¡Khloé también calzaba perfecto en esa descripción! Simon le preguntó si sabía lo que significaba, y ella, con la honestidad que la caracteriza, dijo que no. Después de la explicación, la ficha le cayó.

La integrante del clan Kardashian, que ya tiene 42 años, lo confirmó: nunca en la vida ha tenido un encuentro de una noche. “No creo haber tenido nunca una aventura de una noche… Lo recordaría”, soltó, dejando claro que su historial en ese aspecto es más limpio que un recién nacido. Simon, emocionado, le dio la bienvenida al “club demi”, y Khloé respondió, entre sorprendida y aliviada: “¿Soy demi? ¡Vaya!”.

Un corazón (y una mente) en modo pausa

Resulta que la estrella de televisión lleva ¡cinco años sin salir con nadie! Cinco años, señores. Y aunque a veces le provoca un cariño romántico, la verdad es que ahorita no está lista para meter a alguien nuevo en su vida. “Es muy difícil para mí estar en esa mentalidad en este momento, porque siento que ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado”, dijo en el podcast.

Cuando Simon le preguntó si extrañaba la emoción de tener compañía, Khloé fue directa al grano: solo quiere que la besen a veces, pero no necesariamente siente que necesita tener sexo. A veces, dijo, solo extraña un abrazo normal de alguien a quien quiere. Pura sinceridad, ¡así nos gusta!

Relaciones abiertas y la sinceridad primero

La empresaria y cofundadora de Good American también se metió en el terreno de las relaciones abiertas. Dijo que las respeta un montón si todos los involucrados saben las reglas del juego de antemano. Y aquí nos dio una cátedra, comparando cómo la comunidad gay es más clara con los límites y acuerdos explícitos. Dijo que los heterosexuales deberían tomar nota, que no tolera que un hombre diga cómo son las cosas y después engañe, y que lo que no soporta es la mentira.

Aunque aclaró que ella probablemente no estaría en una relación abierta, le gusta saber que podría tener esa opción si se diera el caso. ¿Será que le está mandando un mensaje subliminal a alguien por ahí?

Un historial de telenovela que la marcó

No es un secreto para nadie que la trayectoria sentimental de Khloé ha sido más dramática que una novela de las ocho. Estuvo casada con el exbasquetbolista Lamar Odom en 2009, y su divorcio se concretó en 2016 después de que él pasara por una sobredosis casi fatal y, bueno, una que otra infidelidad. ¡Ay, Dios!

Después, la cosa se puso intensa con Tristan Thompson, con quien tuvo una relación intermitente y dos hijos, True, de 8 años, y Tatum, de 4. La ruptura definitiva llegó después de múltiples escándalos de infidelidad de Thompson, incluyendo uno con Jordyn Woods (la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner) y otro que se conoció públicamente mientras Khloé esperaba a su segundo hijo, ¡cuando él reconoció haber dejado embarazada a Maralee Nichols! Imagínense ese golpe.

Todo esto, como era de esperarse, dejó una huella en la confianza de Khloé. De hecho, en octubre pasado, la empresaria confesó que ya no confía en sus decisiones cuando se trata de hombres. Dijo estar intentando entender por qué toma ciertas decisiones y que todavía no tiene la respuesta. ¡Y quién la culpa!

Al final, Khloé nos demuestra que la vida amorosa es un viaje de autodescubrimiento. ¿Quién más se siente identificado con eso de que primero va el feeling y después el feeling?