Famosos

¡Qué ternura! La pequeña Olivia, hija de los actores venezolanos Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, acaba de dar una vuelta más al sol y lo celebró rodeada de sus padres, familiares y amigos cercanos, quienes no escatimaron en mensajes de amor y orgullo.

Danielita, la protagonista de "Juana la Virgen", fue de las primeras en soltar la emoción. Compartió fotos y palabras que nos derritieron, dejando claro que para ella, la llegada de Olivia es el momento más grande y especial de su vida junto a su esposo, José Manuel. La artista destacó que Dios le envió a Olivia como un regalo que cada día le enseña a sonreír con sus ocurrencias, besos y abrazos.

“Jamás imaginé amar tanto a alguien como te amo a ti. Eres la respuesta de mis oraciones, rezos y mis más grandes deseos y sueños”, expresó Danielita, y uno aquí con el nudo en la garganta.

Pero la cosa no para ahí, ¡porque la familia extendida también se desbordó en amor! Las actrices Emma Rabbe y Carmen Julia Álvarez, quienes fueron pareja del recordado actor Daniel Alvarado, mostraron en redes el afecto gigante que sienten por la pequeña. Emma Rabbe describió a la niña como una guerrera, curiosa, inteligente y encantadora, y hasta mencionó a sus tíos que viven en Canadá: Daniel Alejandro, José Diego y Calvin Daniel.

Por su parte, la abuela Carmen Julia Álvarez celebra tres años de felicidad y bendición con Olivia en casa. La artista le escribió que es un regalo de Dios y le dio las gracias por estar en sus vidas.

Recordemos que Daniela y José Manuel presentaron a la hermosa Olivia al mundo el 1 de enero de 2026, después de un proceso de adopción. Sin duda, esta familia es un derroche de amor que nos hace creer en los cuentos de hadas. ¿Quién más está suspirando de ternura con estas muestras de cariño?