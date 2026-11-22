Espectáculos

El Miss Venezuela, el concurso de belleza nacional que elige a las representantes del país para certámenes internacionales como el Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional, celebró su gala de coronación y ya tenemos a las primeras soberanas del 2026.

En una noche para aplaudir la belleza venezolana, la Organización Miss Venezuela coronó a Emiliana Carvallo, Sofía Pascuzzo y Delia Santander como las embajadoras que irán al Miss Supranational, Miss World y Miss International, respectivamente. La verdad, estas chicas tienen el listón súper alto para dejar el nombre de Venezuela en lo más top, ¡así que a echarle pichón!

Un opening de película y talento musical

El show en el estudio 1 de Venevisión, conducido por los impecables Isabella Rodríguez y Leo Aldana, arrancó con una energía brutal gracias al elenco del musical Vaselina. Las misses entonaron el himno del concurso junto a los actores, con vestidos vaporosos y de colores y chaquetas de cuero. Fue un viaje a 1978, a los tiempos de Olivia Newton-John y John Travolta, y sin duda, el momento más prendido de la noche.

Después del tremendo baile, llegó el esperado desfile en traje de baño. Moa Rivera, hijo del salsero Jerry Rivera, se encargó de ponerle el ritmo a la pasarela con su tema “Los Roques”, mientras las candidatas demostraban su dominio escénico con un escenario ambientado con escenas marinas. Luego, el toque romántico lo puso Luis Fernando Borjas, que cantó “El sillón” y “Si me das tu mano”, ¡para suavizar los ánimos después de tanta adrenalina!

¡Vestidos que impactaron! El “carrusel de la moda” se botó

La pasarela de traje de gala es siempre uno de los momentos más esperados, y esta vez los diseñadores se la comieron. Vimos muchos diseños impactantes con capas voluptuosas y tonos brillantes que dejaron a más de uno con la boca abierta. Delia Santander, quien ahora es Miss Venezuela International, llevó un atuendo rosado con una capa de plumas que le dio una elegancia que… ¡uff! La organización lo catalogó como el mejor vestido, y el diseñador Anyer Contreras se llevó todos los aplausos por ese trabajo. ¡Se lo merecía!

Pero hubo más aciertos: Valentina Morales, Miss Aragua, rompió el esquema con un vestido negro que se salió de lo tradicional (que suelen ser coloridos). Sofía Fernández, Miss La Guaira, deslumbró con un traje naranja súper efectista, y María Isabel Ramos, de Miranda, brilló con tonos azules y pedrería que la hicieron lucir elegantísima. Y claro, Emiliana Carvallo también dejó una estampa angelical con su capa de plumas blancas que la hizo resaltar entre todas. ¡Unas bellezas!

Las preguntas que lo cambiaron todo

El jurado, compuesto por María Angélica Rodríguez, Endrina Yépez, Ileana Márquez Pedroza (Miss Venezuela 2023), Juan Carlos Da Silva (Mister Supranational Venezuela 2026) y Osmariel Villalobos, tuvo la difícil tarea de elegir a las siete finalistas. Las representantes de La Guaira, Miranda, Falcón, Aragua, Carabobo, Zulia y Táchira fueron las afortunadas que se enfrentaron a la ronda de preguntas, mientras que las otras 22 misses se medirán el 3 de diciembre en el Miss Universe Venezuela.

Leo Aldana les lanzó preguntas sobre temas como el empoderamiento, la generación actual o los aprendizajes del doble terremoto del 24 de junio. Sofía Fernández, Miss La Guaira, respondió que su familia, su padre y Dios son su ancla. Oriana Nava, de Zulia, con sus raíces wayúu bien puestas, habló de erradicar la vergüenza étnica y el orgullo de dónde venimos, un mensaje brutal para las niñas. Valentina Morales, Miss Aragua, resaltó la resistencia emocional de su generación. Emiliana Carvallo, Miss Carabobo, saludó bilingüe y habló de la virtud que te conecta con el corazón de la gente.

Ahora la pregunta es, ¿estas reinas nos traerán esas coronas internacionales? ¡A cruzar los dedos!