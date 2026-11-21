Famosos

¡Épale, mi gente! Si eres de los que lleva 13 años con la uña mordida esperando el lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” (GTA VI), prepárate porque la espera terminó el pasado jueves 19 de noviembre, y lo mejor de todo es que el toque venezolano está presente ¡y de qué manera! Prepárense, porque esta nueva entrega de Rockstar Games viene con nuestro sello.

La comediante y escritora Joanna Hausmann se botó la casa por la ventana. No solo aparece en los créditos como escritora para la televisión y la radio de GTA VI, ¡sino que también le dio voz a varios personajes! Imagínense, ella es Jazmín Shrimpo en el programa ficticio “Ask Dr. Nita”, Officer Witt en “El Otro Lado” y Gladis Johnson en “She Got Assets”. ¡Una chama todoterreno! Ella misma confesó estar "emocionada de haber trabajado en GTA VI durante los últimos años. Desde escribir medios dentro del juego y radio (y podcasts), hasta apoyar sesiones de grabación con personas talentosas diciendo cosas escandalosas, e incluso prestar mi propia voz a unos pocos personajes". ¡Demasiado brutal!

Pero la cosa no queda ahí. En el playlist de “Grand Theft Auto VI: The Album”, ese disco que va a poner a todos a bailar con la nueva entrega, tenemos a la productora y cantante caraqueña Arca. Su tema “Sandunguea” figura en la pista 26, lo que corresponde al lado C del vinilo. ¡Pura candela venezolana en el disco del juego!

Y para los amantes de los clásicos, esto les va a volar la cabeza. El icónico “Caballo Viejo” de nuestro eterno Simón Díaz se escucha en una de las primeras cinemáticas del juego. ¡Sí, escucharon bien! Y por si fuera poco, el tema “Llorarás” dÓscar D’León, también forma parte de las emisoras radiales del juego. Esto ya es otro nivel, ¿o no?

Además de todo este despliegue musical y actoral, algunas de nuestras expresiones y palabras venezolanas más chéveres se adueñaron del videojuego desde su lanzamiento. Así que no se sorprendan si escuchan alguna perlita criolla mientras juegan.

Definitivamente, Rockstar Games se pasó de pana con la inclusión de nuestro talento y cultura. ¡Ahora sí que no hay excusas para no viciar GTA VI hasta que se nos caigan los dedos! ¿Quién más va a estar pendiente de cada detallito venezolano mientras juega?