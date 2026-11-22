Espectáculos

¡Ay, caramba! La exchica reality venezolana Korina Rivadeneira y el piloto Mario Hart nos dejaron con la boca abierta el 20 de noviembre, cuando se reencontraron en el streaming de María Pía Copello. ¿La excusa? Hablar sin pelos en la lengua sobre su relación pasada y el famoso "50 y 50". ¡Imagínate la expectativa!

Para ser sinceros, lo primero que soltaron fue un "no" rotundo a la posibilidad de volver. Ambos aclararon que esa puerta está más que cerrada y que ahora mantienen una relación súper civilizada, muy lejos de la tensión que una ruptura puede generar. Mario fue al grano y dijo que lo que hicieron fue lo mejor, y Korina agregó que hoy por hoy eso no entra en sus planes. ¡Claro que sí, chamos! Hay que pasar la página.

Pero, como buena venezolana, Korina no dejó de echarle picante al asunto. Aunque dijo que no hay planes de regreso, también dejó una puertecita abierta, un "uno nunca sabe" que nos dejó pensando: “Uno nunca sabe lo que puede pasar… en 10, 15, 20 años”. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que en el futuro tendremos una segunda temporada de este dramón? La influencer venezolana, además, dejó claro que no se arrepiente ni un poquito de haber ventilado su historia: “Era necesario para que la gente me entendiera”. Y sí, al parecer, contar todo sirvió para algo, porque aseguró que la relación mejoró y que siempre han tenido buena relación. ¡Mira tú, hasta los ex pueden ser panas!

Y el drama no paró ahí, porque salió a relucir el nombre de Shirley Arica. Cuando le preguntaron a Korina si le daba su "venia" a Mario con Shirley, la respuesta fue un "sí" sin dudar. Y explicó por qué, ¡atención a esto!: según ella, hubo coqueteo y un poco de química. ¡Candela pura! Pero, pilas con Mario, que enseguida apagó el incendio. El piloto aclaró que con Shirley solo hay una bonita amistad. Ajá, ¿será verdad o pura pantalla?

Además, Mario confesó que el momento para tener pareja todavía está lejos y que espera el apoyo de Korina cuando ese día llegue. ¡Qué nivel de amistad! Y Korina, la actriz, con un toque de melancolía, confesó que extraña un poquito de cariño: “A veces uno también extraña un poquito de cariñito, de amor”. ¡Quién no, mi amor!

Así que ahí los tienen, Korina y Mario, demostrando que se puede mantener la compostura. Pero, la pregunta que nos carcome por dentro es: ¿de verdad un "uno nunca sabe" en 10, 15 o 20 años es solo un comentario al aire, o tendremos un comeback inesperado que nos hará gritar? ¡Pilas pues!