Espectáculos

El puertorriqueño Moa Rivera se montó en el escenario del Miss Venezuela y, con su tema “Los Roques”, no solo le puso ritmo al desfile en traje de baño, sino que dejó a todo el público vibrando con su energía caribeña. El artista trajo una propuesta llena de orgullo latinoamericano, y se notó que la gente conectó full con él.

La presentación de Rivera fue durante uno de los segmentos más esperados de la gala de belleza: cuando las candidatas desfilan en traje de baño. Con su estilo que contagia y una música que te invita a mover el esqueleto, el cantante acompañó la pasarela de las misses, que iban de un lado a otro al compás de su canción pegajosa.

Desde los primeros acordes, el entusiasmo se desbordó en el público, que ovacionó al boricua. Es que “Los Roques” no es solo un tema bailable; es una oda a uno de los destinos turísticos más espectaculares de Venezuela, con sus aguas cristalinas y arena blanca. Moa le dio tremendo homenaje a este archipiélago, proyectando una imagen súper positiva del país con sonidos frescos y contemporáneos.

Esta tarima del Miss Venezuela, que es todo un evento con tanta tradición, representa un escalón importante para Moa Rivera, que sigue expandiendo su música por el mundo. Demostró que su talento no tiene fronteras y que se desenvuelve como pez en el agua frente a cualquier audiencia, dejando claro que hay una conexión brutal entre la música, la cultura y estos grandes shows.

Con su dominio escénico y esa energía que transmitió, la ovación que recibió dejó más que claro que “Los Roques” tiene todo para seguir subiendo como la espuma y convertirse en uno de esos temas que uno pone en la playlist para recordar lo nuestro. ¡Qué nivel de show se caló Venezuela!