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Fátima Bosch decidió que ya era hora de ponerle punto final a todas las teorías sobre su vida sentimental. Después de terminar su reinado como Miss Universe 2025 y de coronar a Jennifer Barreto como Miss Universe 2026, la modelo mexicana hizo pública su relación con Alejandro Canahuati.

Aunque los chismes sobre este vínculo ya llevaban varias semanas circulando, Fátima decidió zanjar el tema a través de sus redes sociales. Lo hizo compartiendo una fotografía donde aparece junto a Alejandro, quien la abraza por la cintura mientras ella lo mira con total devoción.

Para dejar las cosas claras, la tabasqueña acompañó el post con la frase "Him. That's the caption" (Él. Ese es el pie de foto) y un emoji de corazón. Esta es la primera vez que la modelo comparte una imagen con su pareja en sus plataformas oficiales. Un detalle que no pasó desapercibido es que en la foto Fátima todavía lleva puesta la corona 'La Luz del Infinito', la misma que ganó el año pasado.

El romance ya estaba en el radar de algunos medios mexicanos desde finales de octubre, momento en el que empezaron a surgir las primeras imágenes de los dos juntos.

¿Será que ahora que terminó el reinado se vienen más fotos románticas o mantendrá el misterio con Alejandro?