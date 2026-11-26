Espectáculos

El Miss Universo modificó sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos.

La noche del 24 de noviembre de 2026, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se prendió con la final del Miss Universo, y la que se llevó la corona, haciendo historia, fue Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico. ¡Se convirtió en la primera mujer casada y mamá en conquistar el título universal! Mientras tanto, nuestra Clara Vegas brilló con luz propia, coronándose como la segunda finalista, y Jasmine Blandford de Nicaragua también dejó su huella, llegando al top 12 con una participación impecable.

¡Puerto Rico se llevó la sexta corona!

Jennifer Barreto, con 27 años y una niña, no solo rompió esquemas, sino que le dio a su país la sexta corona universal, acabando con una sequía de 20 años desde que Zuleyka Rivera la ganó en 2006. Y no solo eso, ¡fue la segunda vez que Puerto Rico ganó en casa! La primera fue con Denise Quiñones en 2001. Antes de llegar a este punto, Barreto ya venía de trabajar como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y de colaborar con la Asociación de Diabetes Pediátrica en su isla. La competencia estuvo fuerte, con Melissa Núñez de República Dominicana como primera finalista, nuestra Clara Vegas en el segundo lugar, Bea Millan-Windorski de Filipinas en el tercero y Georgia Waddington de Nueva Zelanda como cuarta finalista.

Venezuela y Nicaragua dieron la talla

Clara Vegas, nuestra representante, respondió cuando le preguntaron qué es lo que el mundo más necesita de sus líderes, ella la botó con la empatía, acordándose de los terremotos de este año y la solidaridad que se vio. ¡Así se habla! Por su lado, Jasmine Blandford, la miss de Nicaragua, se metió al top 12 y nos dejó claro por qué era una de las favoritas. Esta modelo de 28 años, con raíces en Kukra Hill, se ganó el premio especial “La Gran Despedida” por el fiestón que le montaron sus fans antes de viajar. Además, su traje típico se coló entre los 15 mejores y siempre figuró entre las más votadas. Nicaragua, por cierto, está en una racha impresionante: este es su cuarto año consecutivo clasificando, una seguidilla que arrancó con Sheynnis Palacios en 2023 y continuaron Geysell García en 2024 e Itza Castillo en 2025.

El Miss Universo que lo tuvo todo: drama y un final feliz

Antes de la gala, Joyce Giraud, Miss Universo Puerto Rico 1998 y miembro del jurado, dijo que buscaban alguien con “lado humano, que marque centro, que marque historia”. El Coliseo estuvo a reventar con miles de fans de todas partes, incluyendo muchísimos de Venezuela, México y la misma Nicaragua, todos vestidos de gala y agitando sus banderas. Pero no todo fue color de rosa. La celebración del 75 aniversario del certamen llegó en medio de unas controversias internas que llevaron a vetar a seis candidatas del Sudeste Asiático. ¡Qué rollo! Resulta que la organización está dividida desde enero de 2024 entre Legacy Holding, de Raúl Rocha Cantú, y JKN Global Group, de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip. En la edición de 2025 en Tailandia se coronó la mexicana Fátima Bosch, quien denunció los insultos del entonces organizador, Nawat Itsaragrisil, aunque luego emergieron acusaciones de fraude por su elección. Con todo y el chismecito, las entradas para la final volaron en menos de 48 horas, ¡un récord! Y para el 2027, la sede de la edición 76 será Costa Rica.